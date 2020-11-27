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Как жила девушка с весом 25 килограммов: фото до и после лечения

Сегодня, 07:13

Она долгое время скрывала свое состояние от близких

18-летняя шотландка Элли Споффорт из-за издевательств в школе начала очень тщательно следить за своим весом. Со временем она пошла на радикальные меры – вызывала рвоту после каждого приема пищи и проходила как минимум 30 тысяч шагов в день. У девушки началась анорексия – в критический период она весила всего 25 килограммов.

Врачи поставили Элли диагнозы "анорексия" и "депрессия" и отправили на годовое принудительное лечение в клинику. Во время пребывания в больнице состояние Споффорт ухудшилось, пишет издание The Sun.

Фото: MDWfeatures
Фото: MDWfeatures
Фото: MDWfeatures

"Я начала причинять себе физическую боль и биться головой об стену, – поясняет она. – Далее меня поместили на двухмесячный постельный режим – из-за слабости я передвигалась на инвалидном кресле".

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После выписки больная чувствовала себя хуже. Она начала терять волосы, а ее вес продолжал снижаться. Девушка скрывала свое состояние от близких, однако когда при взвешивании весы показали 25 килограммов, шотландка решила признаться во всем матери в письме.

Сейчас Споффорт живет с родителями и чувствует себя лучше. Ей удалось набрать около 20 килограммов. "Ко мне начинает возвращаться счастье", – заключила она.

Элли Споффорт до и после лечения
Фото: MDWfeatures

Напомним, ранее мы рассказывали, как набрать вес без вреда для здоровья.

Смотрите видео об опасных диетах:

Кроме того, Анита Луценко раскрыла секрет, каким должен быть идеальный вес.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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