12 фото девушек, которых просто не узнать без косметики
Они показывают свою внешность без макияжа
22-летняя австралийская TikTok-блогерша с ником @moldogaa запустила новый челлендж #CatfishChallenge. Девушка призывает своих подписчиц показать свою внешность без макияжа.
Начать она решила с себя. Видео, на котором девушка позирует без косметики, уже собрало множество просмотров. Другие юзеры тоже присоединились к ней и делятся своими фотографиями, на которых их просто не узнать.
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