12 фото девушек, которых просто не узнать без косметики

Они показывают свою внешность без макияжа

22-летняя австралийская TikTok-блогерша с ником @moldogaa запустила новый челлендж #CatfishChallenge. Девушка призывает своих подписчиц показать свою внешность без макияжа.

Начать она решила с себя. Видео, на котором девушка позирует без косметики, уже собрало множество просмотров. Другие юзеры тоже присоединились к ней и делятся своими фотографиями, на которых их просто не узнать.

1. Самое главное – всегда улыбаться

Фото: Tiktok | Catfishchallenge

2. Когда под рукой нет смартфона с хорошей камерой

Фото: Tiktok | Catfishchallenge

3. Будто другой человек

Фото: Tiktok | Catfishchallenge

4. Можно узнать разве что по брекетам

Фото: Tiktok | Catfishchallenge

5. Показала эмоцию

Фото: Tiktok | Catfishchallenge

6. Другой ракурс

Фото: Tiktok | Catfishchallenge

7. Во время еды

Фото: Tiktok | Catfishchallenge

8. Спонтанное фото

Фото: Tiktok | Catfishchallenge

9. Просто чудеса

Фото: Tiktok | Catfishchallenge

10. Фото на фронтальную камеру утром

Фото: Tiktok | Catfishchallenge

11. Тут без магии не обошлось

Фото: Tiktok | Catfishchallenge

12. Наверное, нужно было лучше поставить свет

Фото: Tiktok | Catfishchallenge

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