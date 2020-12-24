"У меня хорошая генетика": 20-летняя девушка похвасталась внешностью "куклы Барби" (фото)

Она утверждает, что идеальная фигура – это результат хорошей генетики

20-летняя Элизабет Смит из Шотландии прославилась благодаря сходству с куклой Барби. По словам девушки, она никогда не прибегала к пластическим операциям, а ее идеальная фигура – это результат хорошей генетики, здорового образа жизни и правильного питания.

При создании модных образов шотландка вдохновляется не нарядами Барби, а стилем своей матери. Несмотря на это, фанаты часто сравнивают ее вещи с фирменной одеждой куклы.

"Мода – мое главное хобби. Люди постоянно делают комплименты моему внешнему виду – очень люблю яркий макияж и объемные прически", – отметила Смит в интервью для издания Daily Mail и добавила, что часто шьет вещи собственного дизайна на заказ.

20-летняя Элизабет Смит из Шотландии Фото: catersnews 20-летняя Элизабет Смит из Шотландии Фото: catersnews 20-летняя Элизабет Смит из Шотландии Фото: catersnews 20-летняя Элизабет Смит из Шотландии Фото: catersnews 20-летняя Элизабет Смит из Шотландии Фото: catersnews 20-летняя Элизабет Смит из Шотландии Фото: catersnews 20-летняя Элизабет Смит из Шотландии Фото: catersnews 20-летняя Элизабет Смит из Шотландии Фото: catersnews 20-летняя Элизабет Смит из Шотландии Фото: catersnews 20-летняя Элизабет Смит из Шотландии Фото: catersnews 20-летняя Элизабет Смит из Шотландии Фото: catersnews 1/11

Элизабет также отметила, что девушки часто спрашивают, как она укладывает волосы. Смит объяснила, что уже много лет завивает пряди с помощью плойки. "Мои натуральные волосы от природы очень объемные, поэтому мне проще сделать такую прическу", – заключила она.

Напомним, ранее киевлянка Анастасия Покрищук похвасталась "самыми большими искусственными скулами в мире". Девушка наколола их сама себе с помощью филлеров.

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