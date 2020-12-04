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"Самая красивая девочка в мире" выросла: как она выглядит сейчас (фото)

Сегодня, 08:05

Кристина Пименова стала очень высокой и заметно повзрослела

Модель Кристина Пименова, которую в девятилетнем возрасте назвали "самой красивой девочкой в мире", в декабре готовится отметить свое 15-летие. Сейчас в Кристине уже трудно узнать того самого милого ребенка с обложек журналов – она стала очень высокой и сильно повзрослела.

Модель Кристина Пименова
Модель Кристина Пименова
Фото: instagram.com/kristinapimenova

Недавно в своем Instagram девушка поделилась снимками с отдыха на море. Она также сообщила, что свой день рождения будет праздновать за границей.

Kristina Pimenova (@kristinapimenova)

Kristina Pimenova (@kristinapimenova)

Kristina Pimenova (@kristinapimenova)

Сейчас Пименова учится в американской школе. Девушка также снимается в рекламных кампаниях брендов сумок и детской одежды.

Kristina Pimenova (@kristinapimenova)

Kristina Pimenova (@kristinapimenova)

К слову, ранее маму Кристины обвиняли в сексуализации своего ребенка, поскольку на фотосессиях девушка часто демонстрировала отнюдь не детские позы, что вызывало негодование у ее подписчиков.

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Кристина Пименова – уроженка Москвы. Она родилась в семье бывшего футболиста Руслана Пименова. В модельный бизнес ее привела мать в возрасте четырех лет. В конце 2014 года ряд изданий сообщили о том, что Пименову признали "самой красивой девочкой в мире".

Kristina Pimenova (@kristinapimenova)

Напомним, ранее мы писали о модели из Франции Тилан Блондо, которая также прославилась в очень юном возрасте.

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Кроме этого, искусственный интеллект определил самую красивую принцессу Disney.

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Источники: Сегодня , instagram.com/kristinapimenova
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