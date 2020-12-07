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Мать вместе с сыном легла под нож хирурга ради идеальной внешности (фото)

Сегодня, 12:11

Женщина потратила на пластические операции 81 тысячу долларов

43-летняя Марсела Иглесиас из Лос-Анджелеса (США) потратила 81 тысячу долларов на пластические операции, чтобы быть похожей на куклу Барби. К тому же, женщина убедила своего 19-летнего сына Родриго сделать ринопластику, чтобы выглядеть красивее на совместных фотографиях в Instagram.

Американка Марсела Иглесиас и ее сын – Родриго
Фото: Instagram | Marcelaiglesiashollywood

Недовольный своим лицом Родриго ранее делал уколы ботокса в кончик носа, чтобы ноздри выглядели уже, пишет таблоид The Sun.

"Я считаю, что пластика поможет ему чувствовать себя увереннее, когда он будет фотографироваться, – рассказывает Иглесиас. – Если бы у него был лишний вес, и он просил бы у меня разрешения сделать липосакцию, я была бы против. Ведь жир можно сжечь в спортзале".

Марсела Иглесиас очень похожа на куклу Барби
Фото: Instagram | Marcelaiglesiashollywood

По словам Марселы, недавно у Родриго диагностировали искривление перегородки. После уговоров матери он решил, что операция не только к лучшему изменит его внешность, но и в будущем поможет ему беспрепятственно дышать.

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"Мой самый большой страх – это то, что он придет после пластики и скажет: "Смотри, мама, я сделал операцию, а ты даже не приняла в этом участия!". Я сильно разочаруюсь, что не поддержала сына", – заключила Иглесиас.

Марсела Иглесиас любит фотографироваться вместе с сыном
Фото: Instagram | Marcelaiglesiashollywood
Родриго ранее делал уколы ботокса в кончик носа
Фото: Instagram | Marcelaiglesiashollywood

Напомним, ранее киевлянка Анастасия Покрищук может похвастаться "самыми большими искусственными скулами в мире". Девушка наколола их сама себе с помощью филлеров.

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Источник: instagram.com/marcelaiglesiashollywood
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