Осужденную на 10 лет "зомби-копию" Анджелины Джоли выпустили из тюрьмы (фото)

Девушку освободили благодаря вмешательству иранского активиста

Сахар Табар из Тегерана, более известная как зомби-копия голливудской звезды Анджелины Джоли, после 15-месячного ареста освобождена под залог. Ранее девушку приговорили к 10 годам тюрьмы за "непристойное поведение, богохульство, подстрекательство к насилию и получение доходов незаконным путем". Об этом сообщает таблоид Daily Star.

По информации издания, Табар выпустили под залог благодаря вмешательству иранского активиста из США Масиха Алинеджада, который привлек внимание общественности к этому делу.

"Из-за шутки Сахар Табар посадили в тюрьму, – рассказывает Масих Алинеджад. – Мать этой девушки каждый день плачет, просит освободить свою невинную дочь. Дорогая Анджелина Джоли! Нам нужен ваш голос. Помогите нам".

К слову, Сахар Табар прославилась еще в 2017 году. Она рассказывала о том, что сделала около 40 операций, чтобы выглядеть как голливудская актриса Анджелина Джоли. Однако позже девушка призналась, что для перевоплощения использовала макияж и редактировала фотографий в графических программах.

"Это Photoshop и макияж. Каждый раз я рисую лицо более забавно. Это способ самовыражения, своего рода искусство. Мои поклонники знают, что это не мое настоящее лицо", – объяснила девушка.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться