ТОП-10 красавиц: скандальная киевская елка стала одной из лучших в Европе (фото)
Смотрите, как выглядят самые красивые елки в европейских городах
Подборку самых красивых рождественских елок в Европе представили авторы туристической организации European Best Destinations. В десятку лучших вошла и скандальная главная елка Украины.
Главное, по мнению составителей рейтинга, чтобы этот праздничный символ приносил людям хорошее настроение и помогал не падать духом даже в самых сложных эпидемиологических условиях.
24-метровая елка-инсталляция в столице Литвы сделана из металлических блоков с LED-лампочками, зеркалами и живыми еловыми ветками. На елке нет игрушек и мелких украшений, но так даже лучше!
В Страсбурге установили одну из самых красивых елок Европы с традиционной иллюминацией. Возле елки открыли большой рождественский рынок.
Волшебная атмосфера Рождества ждет всех, кто придет любоваться елкой в центре Праги. Это, кстати, можно сделать до 6 января.
Напомним, ранее мы рассказывали, как украсить елку в 2021 году. 21 вариант на любой вкус и кошелек. Кроме этого, посмотрите на самые интересные и необычные елочные игрушки в 2021 году.
Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист
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