ТОП-10 красавиц: скандальная киевская елка стала одной из лучших в Европе (фото)

Смотрите, как выглядят самые красивые елки в европейских городах

Подборку самых красивых рождественских елок в Европе представили авторы туристической организации European Best Destinations. В десятку лучших вошла и скандальная главная елка Украины.

Главное, по мнению составителей рейтинга, чтобы этот праздничный символ приносил людям хорошее настроение и помогал не падать духом даже в самых сложных эпидемиологических условиях.

1. Литовская оригиналка в Вильнюсе

24-метровая елка-инсталляция в столице Литвы сделана из металлических блоков с LED-лампочками, зеркалами и живыми еловыми ветками. На елке нет игрушек и мелких украшений, но так даже лучше!

2. Французская модница в Страсбурге

В Страсбурге установили одну из самых красивых елок Европы с традиционной иллюминацией. Возле елки открыли большой рождественский рынок.

3. Чешская пышечка в Праге

Волшебная атмосфера Рождества ждет всех, кто придет любоваться елкой в центре Праги. Это, кстати, можно сделать до 6 января.

4. Швейцарская минималистка в Базеле

5. Грузинская сказочница в Тбилиси

6. Яркая немка в Кельне

7. Скандальная украинская штучка в Киеве

8. Игривая итальянка в Риме

9. Грациозная полячка в Варшаве

10. Сдержанная австрийка в Вене

Напомним, ранее мы рассказывали, как украсить елку в 2021 году. 21 вариант на любой вкус и кошелек. Кроме этого, посмотрите на самые интересные и необычные елочные игрушки в 2021 году.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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