Какая модная альтернатива заменила новогодние елки в домах
Натуральную хвою надо покупать только на специализированных рынках и обязательно с чипом
Новогодняя елка – неотъемлемый атрибут праздника. И все чаще от живых срубленных деревьев отказываются в пользу искусственных. Насколько безопасно держать в доме пластиковую елку и какая модная альтернатива вытесняет из домов зеленых красавиц – далее в материале.
Красные, белые, зеленые и заснеженные – искусственные деревья в огоньках такие красивые, что глаз не оторвать! Если же не хотите елки – можно поставить интересную новогоднюю композицию.
Продавец магазина декора и подарков Павлина Степанченко предлагает ставить дома елочки, которые можно сделать собственными руками, где можно гирлянду хвойную пустить и добавить игрушек.
Различные композиции и рождественские венки сейчас наиболее популярны. Их ставят в горшки и даже высаживают миниатюрные деревца.
По словам флориста Александра Иваненко, если хотите самостоятельно сделать веночек – вам понадобиться каркас. Он может быть сделан из веточек той же самой елки или это может быть каркас соломы, проволоки.
Натуральные шишечки, цветы, свечи и оригинальные игрушки – настоящее украшение таких композиций. Пахнут такие венки и композиции сказочно, и сразу создают новогоднее настроение.
Экологи же советуют выбирать именно живые веточки, а не искусственные: "Не всегда известно, какой там химический состав в ней. Потому что есть определенный пластик, куда добавляют или свинец, или олово", – поясняет эксперт по охране окружающей среды Андрей Хрутьба.
Кроме того, искусственные деревья потом окажутся на свалках или полигонах и будут вредить природе.
Но натуральную хвою надо покупать только на специализированных рынках и обязательно с чипом, чтобы не попасть на контрабанду. А еще лучше, вообще отказаться от елки, говорят экологи – собрать в лесу хвойные ветви и проявить фантазию.
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Новогоднюю елку можно сделать из чего угодно. Например, деревянную или декоративную. А из хвойных веток можно составить не только композицию или венок, но и украсить огоньками или игрушками целую хвойную стену.
Тем временем мы нашли самые интересные и необычные елочные игрушки в 2021 году.
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