Самые интересные и необычные елочные игрушки в 2021 году (фото)

Посмотрите, что нам удалось найти

Перед Новым годом и Рождеством Христовым многие из нас заняты приятными хлопотами: наряжаем елку, украшаем дом и ищем вкусные рецепты новогодних блюд.

Почти в каждом супермаркете есть огромный выбор разнообразных елочных игрушек, декора и гирлянд, но некоторые из них способны удивить даже самых требовательных креативщиков.

Посмотрите, что нам удалось найти:

Настоящий символ 2021 года

На Клавдиевской фабрике елочных игрушек сделали новую фигурку доктора. Она пополнила эксклюзивную коллекцию елочных украшений, где уже были Щелкунчик, снеговик, эльфы, гномы и Белоснежка. Цена – 349 грн.

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Алкогольная палитра

Немецкая компания Inge's Christmas Decor выпускает игрушки-бутылки с алкогольными напитками. Цена – 855 грн.

Рай для сладкоежек

Бублики из стекла с блестками, бисером, стразами и красивыми подвесками. Цена – 170 грн.

Окна

Украинская марка "Щось цікаве" делает украшения, посуду и предметы декора из переработанного стекла. Цена – 300 грн.

Игрушки для взрослых

Anissa Kermiche выпустила "пикантную" коллекцию Pornament Baubles Trio. Цена – 95 фунтов стерлингов за набор.

Рука капиталиста и голова Медузы Горгоны

Украинская марка La Petite Clara представила игрушки "Рука капиталиста" (или "Рука с сигарой") и "Голова Медузы Горгоны". Стоимость одной – 1,5 тыс. грн.

Герои Николая Гоголя

Студия дизайна LoraShen представила коллекцию "Ночь перед Рождеством" по мотивам книги Николая Гоголя. Есть фигурки Вакулы, Оксаны, Солохи и Пацюка. Стоимость одной игрушки – от 490 до 1,3 тыс. грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Украине создают новогодние украшения.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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