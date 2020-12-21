Самые интересные и необычные елочные игрушки в 2021 году (фото)
Посмотрите, что нам удалось найти
Перед Новым годом и Рождеством Христовым многие из нас заняты приятными хлопотами: наряжаем елку, украшаем дом и ищем вкусные рецепты новогодних блюд.
Почти в каждом супермаркете есть огромный выбор разнообразных елочных игрушек, декора и гирлянд, но некоторые из них способны удивить даже самых требовательных креативщиков.
Посмотрите, что нам удалось найти:
На Клавдиевской фабрике елочных игрушек сделали новую фигурку доктора. Она пополнила эксклюзивную коллекцию елочных украшений, где уже были Щелкунчик, снеговик, эльфы, гномы и Белоснежка. Цена – 349 грн.
Немецкая компания Inge's Christmas Decor выпускает игрушки-бутылки с алкогольными напитками. Цена – 855 грн.
Бублики из стекла с блестками, бисером, стразами и красивыми подвесками. Цена – 170 грн.
Украинская марка "Щось цікаве" делает украшения, посуду и предметы декора из переработанного стекла. Цена – 300 грн.
Anissa Kermiche выпустила "пикантную" коллекцию Pornament Baubles Trio. Цена – 95 фунтов стерлингов за набор.
Украинская марка La Petite Clara представила игрушки "Рука капиталиста" (или "Рука с сигарой") и "Голова Медузы Горгоны". Стоимость одной – 1,5 тыс. грн.
Студия дизайна LoraShen представила коллекцию "Ночь перед Рождеством" по мотивам книги Николая Гоголя. Есть фигурки Вакулы, Оксаны, Солохи и Пацюка. Стоимость одной игрушки – от 490 до 1,3 тыс. грн.
Напомним, ранее мы рассказывали, как в Украине создают новогодние украшения.
Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист
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