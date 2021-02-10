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Суд заставил миллиардера снести особняк за 64 миллиона долларов (фото)

Сегодня, 05:55

На территории поместья есть две вертолетные площадки, бассейн и сады

Особняк британского застройщика-миллионера Патрика Дитера в городке Грассе (неподалеку Ниццы) снесут из-за отсутствия документов на строительство. Соответствующее решение постановил Верховный суд Франции. Об этом сообщает Businness Insider.

Фото: Instagram | Angela Donava

Владельцу нужно до июня 2022 года снести здание, которое оценивают в 64 миллиона долларов, и выплатить штраф – 550 тысяч долларов. После июня 2022 года с Дитера будут взимать пеню – 600 долларов за каждый день.

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Фото: Instagram | Angela Donava

На территории поместья 18 номеров, две вертолетные площадки, бассейн и сады. Есть несколько зон для отдыха, библиотека, камин 15-го века, погреб с винным залом и кухня с видом на итальянский сад. Общая площадь территории – 10 тысяч квадратных метров.

Фото: Instagram | Angela Donava

К слову, Патрик Дитер годами боролся за то, чтобы сохранить свою собственность, но безрезультатно.

"Идея сноса этого особняка, являющемся архитектурным шедевром, немыслима и глупа. Мы будем бороться, чтобы этого избежать", – заявлял адвокат Дитера.

Фото: Instagram | Angela Donava
Фото: Instagram | Angela Donava
Фото: Instagram | Angela Donava

Миллиардер построил этот дом между 2000 и 2011 годами. В 2009 году соседи подали на него в суд, заявив, что "строительное безумие должно прекратиться". Они жаловались на шум в замке в течение многих лет и однажды даже получили компенсацию в размере 50 тысяч долларов.

Напомним, ранее 38-летняя модельер Аманда Коттон вместе со своим мужем 38-летним Джессом купила "убитый дом" в британском городе Уотфорде и превратила его в семейное гнездышко своей мечты.

Кроме этого, мы писали, как выглядит роскошный дом на колесах с кухней, спальней и камином.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: instagram.com/angeladonava
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