Суд змусив мільярдера знести особняк за 64 мільйони доларів (фото)
На території маєтку є два вертолітних майданчики, басейн і сади
Особняк британського забудовника-мільйонера Патріка Дітера у містечку Грассі (неподалік Ніцци) знесуть через відсутність документів на будівництво. Відповідне рішення ухвалив Верховний суд Франції. Про це повідомляє Businness Insider.
Власнику потрібно до червня 2022 року знести будівлю, яку оцінюють в 64 мільйони доларів, і виплатити штраф – 550 тисяч доларів. Якщо цього не трапиться, з Дітера стягуватимуть пеню – 600 доларів щодня.
На території маєтку 18 номерів, два вертолітні майданчики, басейн та сади. Є кілька зон для відпочинку, бібліотека, камін 15-го століття, льох із винним залом й кухня з видом на італійський сад. Загальна площа території – 10 тисяч квадратних метрів.
До речі, Патрік Дітер роками боровся за те, щоб зберегти свою власність, але безрезультатно.
"Ідея знесення цього особняка, що є архітектурним шедевром, просто неможлива. Ми будемо боротися, щоб цього уникнути", – заявляв адвокат Дітера.
Мільярдер побудував цей будинок між 2000 і 2011 роками. У 2009 році сусіди подали на нього до суду, заявивши, що "будівельне безумство має припинитися". Вони скаржилися на шум у замку упродовж багатьох років і одного разу навіть отримали компенсацію – 50 тисяч доларів.
Нагадаємо, раніше 38-річна модельєрка Аманда Коттон разом зі своїм чоловіком 38-річним Джессом купила "убитий будинок" в британському місті Уотфорд і перетворила його на сімейне гніздечко своєї мрії.
До того жо, ми писали, який вигляд має розкішний будинок на колесах із кухнею, спальнею і каміном.
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