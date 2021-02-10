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Суд змусив мільярдера знести особняк за 64 мільйони доларів (фото)

Сьогодні, 05:55

На території маєтку є два вертолітних майданчики, басейн і сади

Особняк британського забудовника-мільйонера Патріка Дітера у містечку Грассі (неподалік Ніцци) знесуть через відсутність документів на будівництво. Відповідне рішення ухвалив Верховний суд Франції. Про це повідомляє Businness Insider.

Фото: Instagram | Angela Donava

Власнику потрібно до червня 2022 року знести будівлю, яку оцінюють в 64 мільйони доларів, і виплатити штраф – 550 тисяч доларів. Якщо цього не трапиться, з Дітера стягуватимуть пеню – 600 доларів щодня.

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Фото: Instagram | Angela Donava

На території маєтку 18 номерів, два вертолітні майданчики, басейн та сади. Є кілька зон для відпочинку, бібліотека, камін 15-го століття, льох із винним залом й кухня з видом на італійський сад. Загальна площа території – 10 тисяч квадратних метрів.

Фото: Instagram | Angela Donava

До речі, Патрік Дітер роками боровся за те, щоб зберегти свою власність, але безрезультатно.

"Ідея знесення цього особняка, що є архітектурним шедевром, просто неможлива. Ми будемо боротися, щоб цього уникнути", – заявляв адвокат Дітера.

Фото: Instagram | Angela Donava
Фото: Instagram | Angela Donava
Фото: Instagram | Angela Donava

Мільярдер побудував цей будинок між 2000 і 2011 роками. У 2009 році сусіди подали на нього до суду, заявивши, що "будівельне безумство має припинитися". Вони скаржилися на шум у замку упродовж багатьох років і одного разу навіть отримали компенсацію – 50 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше 38-річна модельєрка Аманда Коттон разом зі своїм чоловіком 38-річним Джессом купила "убитий будинок" в британському місті Уотфорд і перетворила його на сімейне гніздечко своєї мрії.

До того жо, ми писали, який вигляд має розкішний будинок на колесах із кухнею, спальнею і каміном.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерело: instagram.com/angeladonava
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