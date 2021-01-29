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За 12,5 миллиона долларов. Заглянем внутрь нового особняка солиста Coldplay и Дакоты Джонсон

Сегодня, 13:01

Добро пожаловать в звездный дом в Малибу

Звезда фильма "50 оттенков серого" и солист Coldplay Крис Мартин официально съезжаются. Пара начала встречаться в 2017 году и теперь их отношения переходят на новый уровень. Источник сообщил изданию E! Online, что звезды переехали в новый дом в Малибу, в Калифорнии, стоимость в 12,5 миллиона долларов! Вероятно, что дом купил сам Крис Мартин, а само жилище находится недалеко от его других апартаментов.

Как же выглядит дом изнутри и на что "ушли" миллионы? Предлагаем заглянуть внутрь.

Крис Мартин и Дакота Джонсон купили дом
Крис Мартин и Дакота Джонсон купили дом
Фото: Getty Images

Со стороны дом выглядит очень мило и лаконично. Вначале даже и не придет в голову, что жилище стоит 12,5 миллиона долларов, но давайте посмотрим дальше.

Дом Дакоты Джонсон и Криса Мартина / Mega
Дом Дакоты Джонсон и Криса Мартина / Mega
Фото: usmagazine.com

Кстати, из дома виден океан, который находится в пешей доступности. Но внутренний двор с огромным бассейном, спа и лежаками – это отличная альтернатива, если не хочется никуда идти.

Дом Дакоты Джонсон и Криса Мартина / Mega
Дом Дакоты Джонсон и Криса Мартина / Mega
Фото: usmagazine.com

Взглянув на интерьер дома становится понятно, на что ушли 12,5 миллиона долларов. Как пишет издание E! Online, в доме шесть спален и девять ванных комнат. Гостиная выглядит еще более просторной благодаря оформлению в светло-коричневых оттенках.

Дом Дакоты Джонсон и Криса Мартина / Mega
Дом Дакоты Джонсон и Криса Мартина / Mega
Фото: usmagazine.com

Раздельные раковины и туалетные столики – идеальный вариант для тех, кто не хочет бороться за место перед зеркалом. Из ванной открывается вид на зеленый задний двор.

Дом Дакоты Джонсон и Криса Мартина / Mega
Дом Дакоты Джонсон и Криса Мартина / Mega

Как видно, Дакоте Джонсон и Крису Мартину нравится уютный и простой дизайн. В такой спальне есть все, что необходимо: камин, встроенные в стену полки с дровами, двойные двери на террасу, мягкий уголок для чтения книги с освежающим напитком в руке.

Дом Дакоты Джонсон и Криса Мартина / Mega
Дом Дакоты Джонсон и Криса Мартина / Mega
Фото: usmagazine.com

А если вводят локдаун или же просто хочется устроить просмотр фильма для двоих или только с друзьями, домашний уютный кинотеатр тут тоже есть.

Дом Дакоты Джонсон и Криса Мартина / Mega
Дом Дакоты Джонсон и Криса Мартина / Mega
Фото: usmagazine.com

Ранее Мелания Трамп рассказала, как четыре года ремонтировала Белый дом, чтобы приумножить его наследие.

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