Смотрите: Самые смешные фото диких животных 2021

Смешные фото диких животных 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Если вам нужно немного поднять настроение, то у нас есть для этого повод. Жюри фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards назвали финалистов 2021 года. А это означает, что мы можем до бесконечности рассматривать самые смешные фотографии дикой природы и задумываться, как повторить такие для своего Instagram с помощью смартфона.
Победителем в этом году стал фотограф Кен Дженсен с работой под названием "Ауч". Он запечатлел обезьяну на мосту, который проходит через реку Сюнь в ущелье Лоншэн, провинции Юньнань в Китае.
Самое смешное фото животных 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
На самом же деле обезьяна демонстрировал акт агрессии, сидя на одном из поддерживающих тросов. Но по фото и не скажешь.
Фотография была сделана во время семейного отдыха Дженсена в Китае в 2016 году. Сам автор признался, что очень рад тому, что именно его работала стала лучшей среди других 7000, принявших участие в конкурсе.
Наслаждайтесь веселыми снимками самых прекрасных животных, которые живут на планете Земля.
Самые смешные фото животных 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Самые смешные фото животных 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Самые смешные фото животных 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Самые смешные фото животных 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Самые смешные фото животных 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Самые смешные фото животных 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Самые смешные фото животных 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Самые смешные фото животных 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Самые смешные фото животных 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Самые смешные фото животных 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Самые смешные фото животных 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Самые смешные фото животных 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Самые смешные фото животных 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Читайте также:
Юлия Ткачук
Руководитель проекта "Life" Сегодня
Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua. Больше статей автора