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10 фото медведей, делающих смешные и очаровательные вещи

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
8 ноября, 16:59
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Собрали для вас самые веселые снимки этих милых животных, чтобы скрасить пасмурный день
Смешные фото медведей
Смешные фото медведей / Фото: instagram.com/mrjokerforever/

Мы с детства знаем, что медведи – одни из самых величественных животных среди лис, волков и других лесных животных. Если львы считаются королями джунглей, медведи должны быть королями лесов.

Но когда они не заняты поисками еды, охотой или сном, эти животные посвящают некоторое время бездельничеству, созерцанию и неспешным прогулкам.

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Мы собрали самые очаровательные, веселые и просто случайные снимки медведей в Instagram, которые отдыхают на природе, медитируют или гуляют. Наслаждайтесь смешным времяпровождением этих неуклюжих и громадных животных.

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Читайте также: Медведи отомстили охотникам и жестко "прошлись" по их авто: видео

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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