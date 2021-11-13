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Почему нельзя постить чужие фото без разрешения. Объясняют коты (видео)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
13 ноября, 14:20
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Как часто мы снимаем посторонних прохожих и выкладываем фото и видео в своих соцсетях. В большинстве случаев мы даже не задумываемся о последствиях
Приватность в соцсетях - большая проблема, которая негативно сказывается на жизнях многих
Приватность в соцсетях - большая проблема, которая негативно сказывается на жизнях многих / Фото: unsplash.com

Мы обожаем смотреть милые фото котят. Чиновники министерства юстиции и безопасности Нидерландов, похоже, тоже. Власти страны запустиликампанию под названием "Подумай дважды" с призывом осторожно выбирать то, что мы публикуем в своих соцсетях.

Креативщики призывают людей думать, как их посты могут повлиять на жизни других.

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В рамках рекламной кампании министерство выпустило три веселых ролика с котами, которых подписали, как пострадавших от вторжения в личную жизнь. Суть в том, что каждого котика сняли на видео, а затем эти ролики опубликовали в Сети без их ведома. Теперь животные страдают от травли.

В видео можно увидеть три истории. Одна рассказывает о Луне, которая обнималась с собакой, Олли, который подрался с собакой, Дроппи испугался тостера и упал.

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Анимации животных озвучили нидерландские актеры.

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Создатели кампании призывают дважды подумать перед тем, как опубликовать какую-либо информацию о других людях, а также обращают внимание на важность просто спросить человека, не против ли он.

А как часто вы спрашиваете разрешения опубликовать фото или видео с запечатленными на них людьми?

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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