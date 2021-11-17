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Дивіться: Найсмішніші фото диких тварин 2021

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
17 листопада, 14:30
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Фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards – 2021
Смішні фото диких тварин 2021
Смішні фото диких тварин 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards

Якщо вам потрібно трохи підняти настрій, то ми маємо для цього привід. Журі фотоконкурсу Comedy Wildlife Photography Awards назвали фіналістів 2021 року. А це означає, що ми можемо до нескінченності розглядати найсмішніші фотографії дикої природи і замислюватися, як повторити такі для свого Instagram за допомогою смартфона.

Переможцем цього року став фотограф Кен Дженсен з роботою під назвою "Ауч". Він сфотографував мавпу на мосту, що проходить через річку Сюнь в ущелині Лоншен, провінції Юньнань у Китаї.

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Найсмішніше фото тварин 2021
Найсмішніше фото тварин 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards

Насправді ж мавпа демонструвала акт агресії, сидячи на одному з підтримуючих тросів. Але з фото так і не скажеш.

Фотографію було зроблено під час сімейного відпочинку Дженсена в Китаї у 2016 році. Сам автор зізнався, що дуже радий тому, що саме його праця стала кращою, серед інших 7000, які взяли участь у конкурсі.

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Насолоджуйтесь веселими знімками найпрекрасніших тварин, які живуть на планеті Земля.

Найсмішніші фото тварин 2021 | Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Найсмішніші фото тварин 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Найсмішніші фото тварин 2021 | Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Найсмішніші фото тварин 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Найсмішніші фото тварин 2021 | Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Найсмішніші фото тварин 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Найсмішніші фото тварин 2021 | Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Найсмішніші фото тварин 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Найсмішніші фото тварин 2021 | Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Найсмішніші фото тварин 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Найсмішніші фото тварин 2021 | Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Найсмішніші фото тварин 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Найсмішніші фото тварин 2021 | Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Найсмішніші фото тварин 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Найсмішніші фото тварин 2021 | Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Найсмішніші фото тварин 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Найсмішніші фото тварин 2021 | Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Найсмішніші фото тварин 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Найсмішніші фото тварин 2021 | Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Найсмішніші фото тварин 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Найсмішніші фото тварин 2021 | Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Найсмішніші фото тварин 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Найсмішніші фото тварин 2021 | Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Найсмішніші фото тварин 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Найсмішніші фото тварин 2021 | Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
Найсмішніші фото тварин 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards
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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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