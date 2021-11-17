Дивіться: Найсмішніші фото диких тварин 2021

Фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards – 2021

Смішні фото диких тварин 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards

Якщо вам потрібно трохи підняти настрій, то ми маємо для цього привід. Журі фотоконкурсу Comedy Wildlife Photography Awards назвали фіналістів 2021 року. А це означає, що ми можемо до нескінченності розглядати найсмішніші фотографії дикої природи і замислюватися, як повторити такі для свого Instagram за допомогою смартфона.

Переможцем цього року став фотограф Кен Дженсен з роботою під назвою "Ауч". Він сфотографував мавпу на мосту, що проходить через річку Сюнь в ущелині Лоншен, провінції Юньнань у Китаї.

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Найсмішніше фото тварин 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards

Насправді ж мавпа демонструвала акт агресії, сидячи на одному з підтримуючих тросів. Але з фото так і не скажеш.

Фотографію було зроблено під час сімейного відпочинку Дженсена в Китаї у 2016 році. Сам автор зізнався, що дуже радий тому, що саме його праця стала кращою, серед інших 7000, які взяли участь у конкурсі.

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Насолоджуйтесь веселими знімками найпрекрасніших тварин, які живуть на планеті Земля.

Найсмішніші фото тварин 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards Найсмішніші фото тварин 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards Найсмішніші фото тварин 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards Найсмішніші фото тварин 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards Найсмішніші фото тварин 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards Найсмішніші фото тварин 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards Найсмішніші фото тварин 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards Найсмішніші фото тварин 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards Найсмішніші фото тварин 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards Найсмішніші фото тварин 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards Найсмішніші фото тварин 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards Найсмішніші фото тварин 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards Найсмішніші фото тварин 2021 / Фото: Comedy Wildlife Photography Awards 1 /13

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