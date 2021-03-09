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"Похож на дьявола": мужчина потратил на аномальную внешность 153 тысячи гривен (фото)

Сегодня, 14:50

24-летний Маурисио Мандоза покрыл лицо и тело более чем 160 татуировками

24-летний Маурисио Мандоза из города Куэрнавака (Мексика) потратил около 118,5 тысячи мексиканских песо (153,7 тыс. грн) на модификации тела.

Мужчина покрыл лицо и тело более чем 160 татуировками. Также он раздвоил язык, покрасил глазные яблоки чернилами и сделал 19 пирсингов. Друзья и знакомые Маурисио в комментариях под фото в Instagram утверждают, что теперь он "похож на дьявола".

Первую татуировку мексиканец набил самостоятельно в 18 лет. Потом это увлечение переросло в профессию: мужчина открыл тату-студию, в которой принял уже более 190 клиентов.

Фото: Instagram | Daniel García

Мандоза признается, что окружающие нередко осуждают его внешний вид и называют дьяволом. "Но я не позволяю этим комментариям влиять на меня", – подчеркнул он.

Фото: Instagram | Daniel García

Некоторые тату представляют для мужчины особую значимость, в частности, дни рождения родителей и инициалы дочери.

На данный момент на его коже осталось всего 25 процентов незакрашенных участков.

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Семья и друзья поддерживают его страсть к модификациям. Желающим сделать татуировки Мандоза советует тщательно обдумать свое решение, чтобы в будущем не пожалеть. Он также призывает внимательно выбирать тату-мастера и перед сеансом изучить работы специалиста.

Фото: Instagram | Daniel García

Напомним, парень перенес девять пластических операций, чтобы устроиться на "работу мечты".

Кроме этого, ранее мы рассказывали о судьбе мужчины, который отрезал себе уши и гениталии, чтобы стать рептоидом.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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фото внешность татуировка
Источники: The Daily Mirror , instagram.com/dxnxxl.gvr
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