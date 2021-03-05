Фото дня. Как выглядят типичные девушки из разных стран мира
Фотограф с помощью женских портретов показала этническое разнообразие нашей планеты
Фотограф, продюсер и режиссер-документалист Наталья Иванова в своем уникальном проекте "Истоки красоты" с помощью женских портретов показывает этническое разнообразие нашей планеты. Она хочет доказать, что мы живем в богатом и красивом мире.
Каждую этническую группу в проекте представляют красивые, талантливые и харизматичные девушки. Все они рассказывают о своем народе, культуре и традициях. Делятся опытом и впечатлениями.
Организаторы считают, что эти снимки внесут свой вклад в гармонизацию и укрепление толерантности в межэтнических отношениях.
Кстати, с февраля 2021 года портреты, сделанные для проекта "Истоки красоты", стали частью постоянной экспозиции в Национальном музее науки и технологий Индии.
На сегодняшний день команда проекта создала более 250 портретов представительниц 110 этнических групп со всего мира.
Мы решили поделиться их лучшими фотографиями!
1. Жительница Беларуси
2. Жительница Грузии
3. Жительница Алтая
4. Жительница Литвы
5. Жительница Германии
6. Жительница Армении
7. Жительница Молдовы
8. Жительница Украины
9. Жительница Финляндии
10. Жительница Исландии
Напомним, парень перенес девять пластических операций, чтобы устроиться на "работу мечты". Кроме этого, мы показывали, как внешность красоток в соцсетях отличается от реальности: фото с обработкой и без.
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