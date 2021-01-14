Обнюханный мятой кот попал на видео и стал звездой интернета

Этот ролик собрал больше 14 миллионов просмотров

Пользовательница соцсети TikTok показала забавную реакцию своего кота на баночку с мятой. Благодаря этому короткому ролику девушка установила собственный рекорд – более 14 миллионов просмотров.

На кадрах блогерша угощает домашнего любимца кошачьей мятой. Это растение выделяет сильный запах, привлекающий кошек (в том числе диких). Пушистые впадают в состояние возбуждения, которое длится около десяти минут.

Хозяйка, видимо, рассчитывала дать усатой совсем немного мяты, но эксперимент вышел из-под контроля. Кот никак не хотел расставаться с банкой.

Видео: tiktok.com/@memaimomoo

Видео рассмешило пользователей Сети, которые не смогли удержаться от шуток о наркозависимости.

"Кажется, кошке понадобится реабилитация", "Я смогу остановиться в любое время", "Первый шаг – признать, что у тебя есть проблема", "У меня нет кошки, но это хороший стимул ее завести", – пишут они.

Напомним, ранее 38-летняя Николь Джури из канадского города Дункане показала на видео, как ее шестимесячная кошка Хейзел, которая никогда ранее не видела снега, отреагировала на снегопад.

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Также мы опубликовали подборку из 10 фото самых забавных котов и собак под фильтрами из TikTok.

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