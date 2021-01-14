Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Обнюханный мятой кот попал на видео и стал звездой интернета

Сегодня, 09:50

Этот ролик собрал больше 14 миллионов просмотров

Пользовательница соцсети TikTok показала забавную реакцию своего кота на баночку с мятой. Благодаря этому короткому ролику девушка установила собственный рекорд – более 14 миллионов просмотров.

На кадрах блогерша угощает домашнего любимца кошачьей мятой. Это растение выделяет сильный запах, привлекающий кошек (в том числе диких). Пушистые впадают в состояние возбуждения, которое длится около десяти минут.

Хозяйка, видимо, рассчитывала дать усатой совсем немного мяты, но эксперимент вышел из-под контроля. Кот никак не хотел расставаться с банкой.

Видео: tiktok.com/@memaimomoo

Видео рассмешило пользователей Сети, которые не смогли удержаться от шуток о наркозависимости.

"Кажется, кошке понадобится реабилитация", "Я смогу остановиться в любое время", "Первый шаг – признать, что у тебя есть проблема", "У меня нет кошки, но это хороший стимул ее завести", – пишут они.

Читайте также:
10 домашних животных, которые не забывают показать, кто в доме хозяин (фото)

Напомним, ранее 38-летняя Николь Джури из канадского города Дункане показала на видео, как ее шестимесячная кошка Хейзел, которая никогда ранее не видела снега, отреагировала на снегопад.

Смотрите видео: имеют ли коты сверхъестественную силу

Также мы опубликовали подборку из 10 фото самых забавных котов и собак под фильтрами из TikTok.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Смешная реакция кошки, впервые в жизни увидевшей снег (видео) Самый одинокий кот в мире обосновался на архипелаге (фото) "Главный кот" Великобритании поймал голубя: видео В Тернопольской области бешеный кот покусал пенсионерку: несколько сел закрыли на карантин
видео курьез реакция кот мята
Источники: Сегодня , tiktok.com/@memaimomoo
Реклама

Новости партнеров

Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Вкуснейший рождественский штоллен
Вкуснейший рождественский штоллен
"Замужняя" Бузова опозорилась на пляже, туго натянув бикини
"Замужняя" Бузова опозорилась на пляже, туго натянув бикини
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей

Популярные статьи

Сегодня, 07:30Fun

Старый Новый год-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 07:00Fun

Обрезание Господне: история, традиции праздника, что нельзя делать в этот день

Вчера, 23:13Fun

Поздравления со старым Новым годом-2021: прикольные СМС, стихи и картинки

Вчера, 21:00Fun

Старый Новый год-2021: красивые поздравления в прозе, открытки и картинки

Вчера, 17:05Психология

Подборка красивых щедривок на старый Новый год

Вчера, 15:56Fun

Поздравления со старым Новым годом-2021: яркие открытки, пожелания и стихи

Вчера, 08:52Fun

"Щедрик, щедрик, щедрівочка": текст песни и история

12 январяEvents

Гадания на старый Новый год-2021: ТОП-7 способов

12 январяEvents

Старый Новый год: дата, история, традиции и приметы

12 январяFun

Популярные посевалки на старый Новый год-2021

12 январяEvents

Лучшие щедривки для детей на украинском языке на старый Новый год

12 январяFood

Оригинальные угощения на старый Новый год: рецепты с фото

12 январяFood

Тесто для вареников на старый Новый год: рецепты на молоке, кефире и воде

11 январяFun

Лучшие гадания на старый Новый год: как и когда гадают

11 январяFun

Лучшие щедривки для взрослых и детей

11 январяFood

Что должно стоять на столе на старый Новый год

Новости партнеров

Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Что делать, если содрал родинку. И может ли это вызвать рак?
Что делать, если содрал родинку. И может ли это вызвать рак?
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Супруга капитана "Динамо" похвасталась шикарным телом в бикини
Супруга капитана "Динамо" похвасталась шикарным телом в бикини
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять