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Обнюханий м'ятою кіт потрапив на відео і став зіркою інтернету

Сьогодні, 09:50

Цей ролик зібрав понад 14 мільйонів переглядів

Користувачка соцмережі TikTok показала кумедну реакцію свого кота на баночку з м'ятою. Завдяки цьому короткому ролику дівчина встановила власний рекорд – понад 14 мільйонів переглядів.

На кадрах блоґерка пригощає домашнього улюбленця котячою м'ятою. Ця рослина виділяє сильний запах, що приваблює кішок (зокрема диких). Пухнастики впадають у стан збудження, яке триває близько десяти хвилин.

Господиня, мабуть, планувала дати коту небагато м'яти, але експеримент вийшов з-під контролю. Кіт не хотів розлучатися з банкою.

Відео: tiktok.com/@memaimomoo

Відео розсмішило користувачів Мережі, які не змогли втриматися від жартів про наркозалежність.

"Здається, кішці знадобиться реабілітація", "Я зможу зупинитися у будь-який час", "Перший крок – визнати, що у тебе є проблема", "У мене немає кішки, але це хороший стимул її завести", – пишуть вони.

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Нагадаємо, раніше 38-річна Ніколь Джурі з канадського міста Дункана показала на відео, як її шестимісячна кішка Хейзел, яка ніколи раніше не бачила снігу, відреагувала на снігопад.

Дивіться відео: чи мають коти надприродну силу

Також ми опублікували добірку з 10 фото найкумедніших котів і собак під фільтрами з TikTok.

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Джерела: Сьогодні , tiktok.com/@memaimomoo
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