Обнюханий м'ятою кіт потрапив на відео і став зіркою інтернету
Цей ролик зібрав понад 14 мільйонів переглядів
Користувачка соцмережі TikTok показала кумедну реакцію свого кота на баночку з м'ятою. Завдяки цьому короткому ролику дівчина встановила власний рекорд – понад 14 мільйонів переглядів.
На кадрах блоґерка пригощає домашнього улюбленця котячою м'ятою. Ця рослина виділяє сильний запах, що приваблює кішок (зокрема диких). Пухнастики впадають у стан збудження, яке триває близько десяти хвилин.
Господиня, мабуть, планувала дати коту небагато м'яти, але експеримент вийшов з-під контролю. Кіт не хотів розлучатися з банкою.
Відео розсмішило користувачів Мережі, які не змогли втриматися від жартів про наркозалежність.
"Здається, кішці знадобиться реабілітація", "Я зможу зупинитися у будь-який час", "Перший крок – визнати, що у тебе є проблема", "У мене немає кішки, але це хороший стимул її завести", – пишуть вони.
Нагадаємо, раніше 38-річна Ніколь Джурі з канадського міста Дункана показала на відео, як її шестимісячна кішка Хейзел, яка ніколи раніше не бачила снігу, відреагувала на снігопад.
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Також ми опублікували добірку з 10 фото найкумедніших котів і собак під фільтрами з TikTok.
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