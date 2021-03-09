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Неожиданная находка на мелководье обеспечила рыбака до конца жизни (фото)

Сегодня, 09:44

Она оценивается в сотни тысяч долларов

24-летний рыбак Асарии Пуада из таиландской провинции Сатун обнаружил на мелководье амбру (рвоту кашалота) весом 7,6 килограмма, стоимость которой оценивается в сотни тысяч долларов.

Фото: Viral Press

Мужчина отправил образцы находки в университет принца Сонгкхла. Анализ подтвердил, что это действительно амбра, а ее стоимость может достигать 9,3 миллионов гривен.

Фото: Viral Press

Рыбак получил сертификат, подтверждающий подлинность ценного вещества, и надеется продать ее для использования в парфюмерной промышленности.

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Амбра – восковое вещество, которое выделяется в кишечнике кашалотов. Часто его называют "рвота кашалота" или "плавучее золото". Обычно она используется как фиксатор в производстве духов. Стоимость амбры на международном рынке достигает 40 тысяч долларов за килограмм.

Фото: Viral Press

Ранее мы рассказывали об археологе-любителе из Шотландии, который с помощью обычного металлоискателя нашел древний клад. Кроме этого, случайная находка обеспечила мусорщика до конца жизни.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Bastille Post
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