Случайная находка на пляже обогатила супругов на 600 тысяч долларов (фото)

Пара ищет покупателя, который купит их сокровище

Супруги 31-летний Вера Джуэнбун и 26-летняя Монрюди Джуэнбун во время романтической прогулки по пляжу в Пхукете (Таиланд) неожиданно нашли амбру – восковое вещество, которое выделяется в кишечнике кашалотов. На международном рынке ее можно продать за 40 тысяч долларов за килограмм, пишет издание India Times.

Джуэнбун притащил 15-килограммовый комок в гостиничный номер. В документальном фильме про амбру, который он смотрел, было показано, что при высокой температуре это вещество начинает плавиться. Мужчина попробовал поджечь небольшой кусочек своей находки, и он тоже расплавился.

Теперь пара ищет покупателя, который купит их амбру. Такое количество вещества может стоить около 600 тысяч долларов.

К слову, амбра используется как фиксатор в производстве духов и может стоить очень дорого, в зависимости от ее возраста.

Ранее мы рассказывали об археологе-любителе из Шотландии, который с помощью обычного металлоискателя нашел древний клад. На глубине полтора метра он обнаружил металлические предметы возрастом примерно три тысячи лет.

Смотрите видео: в Италии нашли уникальный клад времен Римской империи

Кроме этого, случайная находка обеспечила мусорщика до конца жизни.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться