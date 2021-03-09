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Несподівана знахідка на мілководді забезпечила рибалку до кінця життя (фото)

Сьогодні, 09:44

Вона оцінюється у сотні тисяч доларів

24-річний рибалка Асара Пуада з таїландської провінції Сатун знайшов на мілководді амбру (блювоту кашалота) вагою 7,6 кілограма. Її вартість оцінюється у сотні тисяч доларів.

Фото: Viral Press

Чоловік відправив зразки знахідки до університету принца Сонгкхла. Аналіз підтвердив, що це дійсно амбра, а її вартість може досягати 9,3 мільйонів гривень.

Фото: Viral Press

Рибалка отримав сертифікат, який підтверджує справжність цінного речовини, і сподіваються продати її для використання у парфумерній промисловості.

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Амбра – воскова речовина, що виділяється у кишечнику кашалотів. Часто її називають "блювотою кашалота" або "плавучим золотом". Зазвичай вона використовується як фіксатор у виробництві парфумів. Вартість амбри на міжнародному ринку сягає 40 тисяч доларів за кілограм.

Фото: Viral Press

Раніше ми розповідали про археолога-аматора з Шотландії, який за допомогою звичайного металошукача знайшов стародавній скарб. До того ж, випадкова знахідка забезпечила сміттяра до кінця життя.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерело: Bastille Post
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