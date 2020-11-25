Карли Клосс подтвердила свою беременность: фото

На снимке звезда показала округлившийся живот

Не так давно в СМИ ходили слухи о том, что супермодель Карли Клосс впервые станет мамой. А теперь модель подтвердила все догадки! Знаменитость беременна от своего супруга, 35-летнего Джошуа Кушнера, и готовится родить в 2021 году.

На своей странице в Instagram Клосс опубликовала нежное фото, а в описании к нему лишь добавила желтое сердечко. Впрочем, тут все понятно без слов, ведь на снимке модель позирует с заметно округлившимся животом!

Карли Клосс Фото: instagram.com/karliekloss

Карли Клосс и Джошуа Кушнер поженились в октябре 2018 года на севере штата Нью-Йорк. Тогда невеста восхитила платьем от Dior, на создание которого ушло более 700 часов. К слову, Карли Клосс и Джошуа Кушнер вместе с 2012 году. Джошуа является успешным бизнесменом, а также младшим братом Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа.

Похоже, в модельном мире назревает бэби-бум. Недавно модель Эмили Ратаковски объявила о своей первой беременности. Кроме этого, модель и победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2014" скоро станет мамой.

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