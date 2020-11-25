Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Карли Клосс подтвердила свою беременность: фото

Сегодня, 13:39

На снимке звезда показала округлившийся живот

Не так давно в СМИ ходили слухи о том, что супермодель Карли Клосс впервые станет мамой. А теперь модель подтвердила все догадки! Знаменитость беременна от своего супруга, 35-летнего Джошуа Кушнера, и готовится родить в 2021 году.

На своей странице в Instagram Клосс опубликовала нежное фото, а в описании к нему лишь добавила желтое сердечко. Впрочем, тут все понятно без слов, ведь на снимке модель позирует с заметно округлившимся животом!

Карли Клосс
Карли Клосс
Фото: instagram.com/karliekloss

Карли Клосс и Джошуа Кушнер поженились в октябре 2018 года на севере штата Нью-Йорк. Тогда невеста восхитила платьем от Dior, на создание которого ушло более 700 часов. К слову, Карли Клосс и Джошуа Кушнер вместе с 2012 году. Джошуа является успешным бизнесменом, а также младшим братом Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа.

Похоже, в модельном мире назревает бэби-бум. Недавно модель Эмили Ратаковски объявила о своей первой беременности. Кроме этого, модель и победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2014" скоро станет мамой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Хайди Клум поздравила сына с днем рождения своим обнаженным фото Юлия Санина из THE HARDKISS показала себя во время беременности (фото) "Я люблю!": 73-летний Бари Алибасов и его молодая любовница ждут ребенка
беременность модель карли клосс
Реклама

Новости партнеров

Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
Пышногрудая невеста Александра Зубкова
Пышногрудая невеста Александра Зубкова
"Забеременела от отчима": Мишина спровоцировала откровения в Сети
"Забеременела от отчима": Мишина спровоцировала откровения в Сети

Популярные статьи

Сегодня, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 25 ноября: Водолеям нужно следить за эмоциями, а Рыбам – успокоиться

Вчера, 15:39Шоу-бизнес

Новая жена Остапчука обратилась к его экс-супруге: "Если будет война – не советую"

Вчера, 13:53Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Вчера, 11:35Food

Как есть сладкое и не поправляться

Вчера, 10:10Шоу-бизнес

"Поймал ее на измене": Александр Пономарев рассказал, в кого влюбилась экс-супруга Алена Мозговая

Вчера, 09:05Food

5 девайсов для кухни, которые можно купить в "черную пятницу"

Вчера, 05:07Психология

Гороскоп на сегодня 24 ноября: Овен может закатить вечериночку, а Тельцам нужно расслабиться

23 ноябряEvents

День Вооруженных сил Украины: дата, история и значение праздника

23 ноябряСтиль

Кто лучше: Тина Кароль повторила образ звезды 90-х Евы Герциговой

23 ноябряШоу-бизнес

Под песню Queen и аплодисменты: во Львове попрощались с Виктюком. Эксклюзив (видео)

23 ноябряШоу-бизнес

Мэрия Москвы подала в суд на Наташу Королеву: как певица обманула город

23 ноябряШоу-бизнес

Майли Сайрус – 28! Необычные образы скандальной звезды

23 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 23 ноября: Ракам нужно поучиться, а у Львов будет игривое настроение

23 ноябряШоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в тринадцатом эфире

22 ноябряШоу-бизнес

Юлия Санина из THE HARDKISS показала себя во время беременности (фото)

22 ноябряШоу-бизнес

"Пойдем искать папу": вдова блогера Дмитрия Стужука рассказала детям о его смерти

Новости партнеров

Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
Заведенная Дженнифер Лопес переборщила с разрезами на платье
Заведенная Дженнифер Лопес переборщила с разрезами на платье
Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Испанская гандболистка, которая излучает красоту
"Невеста" Харламова приковывает взгляды к нескромному декольте
"Невеста" Харламова приковывает взгляды к нескромному декольте
Как выглядят без макияжа султанши «Великолепного века»
Как выглядят без макияжа султанши «Великолепного века»
Названы три возраста - переломных этапа в старении человека
Названы три возраста - переломных этапа в старении человека
"Ушла эпоха!" Оборвалась жизнь Жванецккого: детали трагедии
"Ушла эпоха!" Оборвалась жизнь Жванецккого: детали трагедии
Одесский рецепт 1912 года. Тонкостях засаливания огурцов
Одесский рецепт 1912 года. Тонкостях засаливания огурцов

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять