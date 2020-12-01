Кейт Мосс о встрече с легендарным американским певцом: "Упала в обморок, когда увидела его"

Модель стала героиней нового выпуска Vogue

Модель Кейт Мосс, младшая сестра которой призналась в пансексуальности, украсила обложку британского Vogue и рассказала, после встречи с каким легендарным певцом она упала в обморок.

Кейт Мосс Фото: instagram.com/katemosslatest

Кроме появления на страницах издания Кейт также приняла участие в проекте Vogue, где 28 ее близких друзей и родных, а также других знаменитостей задали ей различные вопросы.

Один из интересных вопросов прозвучал из уст ее бывшего возлюбленного, с которым Мосс встречалась в 90-х: "Кейт, кого самого "звездного" (кроме меня) ты встречала в своей жизни?"

Сначала Мосс назвала Джорджа Майкла, а также его бывшего коллегу из Wham! Эндрю Риджли. А позже вспомнила случай, когда встретила легендарного американского певца и актера Фрэнка Синатру.

"Это точно самый звездный человек, которого я встречала! Я упала в обморок, когда его увидела", – рассказала Кейт.

Ранее Кейт Мосс попала в рейтинг самых красивых женщин мира.

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