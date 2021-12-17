Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ РФ попалась на Донбассе ⚽ Украина в Лиге наций 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Получить тысячу Зеленского

Праздники в Украине

Гид по подаркам 2022

Лучшие актеры 2021

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Fun-статьи

Мода, что ты делаешь: Nike выпустили бутсы на каблуке – их быстро раскупают

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
17 декабря, 16:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Несмотря на колоритную форму, обувь моментально находит своих покупателей
Nike выпустил бутсы на каблуке
Nike выпустил бутсы на каблуке / Фото: Коллаж: Сегодня

Футбольные бутсы Nike 1992 года были модернизированы ветераном моды Рей Кавакубо, которая никогда не уклоняется от создания чего-то смелого для своих коллекций. А теперь, после показа "Пейзаж теней" сезона Осень / Зима 2021, наступил самый странный момент коллекции – премьера COMME des GARÇONS x Nike (NYSE: NKE -0,72%). Но это не совсем футбольные бутсы, как можно было бы подумать. Также вас заинтересуют Мюли Givenchy, как у бабушки, стоимостью 23 тыс. грн.

В то время как гладкая стеганая кожа кажется украшенной стратегической строчкой, чтобы придать носку типичную эстетику футбольных бутс, внезапно на пятке вырастает довольно немаленький каблук, сделанный из износостойкого блестящего черно-белого пластика, как на футбольных бутсах.

Реклама

Nike выпустил бутсы на каблуке
Nike выпустил бутсы на каблуке / Фото: Nike

Nike выпустил бутсы на каблуке
Nike выпустил бутсы на каблуке / Фото: Nike

Эта пара, вызывающая разногласия, сочетает в себе классические элементы футбольных бутс: от набивной галочки Nike на медиальной и боковой средних панелях – до щиколотки с логотипом Nike, на которой вы найдете глубокое тиснение Nike на коже. Фирменный язычок украшен плоскими вощеными шнурками премиум-класса соответствующего цвета.

Реклама

Nike выпустил бутсы на каблуке
Nike выпустил бутсы на каблуке / Фото: Nike

Nike выпустил бутсы на каблуке
Nike выпустил бутсы на каблуке / Фото: Nike

Пара Nike Premier от COMME des GARÇONS продается по цене 633 дол. США (17,3 тыс. грн) и, к тому же, быстро раскупается на сайте Dover Street Market в Лондоне. Обувь также будет доступна в магазинах по всему миру.

Реклама

Читайте также:

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Wishlist
Что подарить на Новый год и Рождество
Найти классную идею
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
No Smoking
Эффективные способы
Чек-лист декабря
Успеть все до Нового года
Составляем список
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Лайфхак недели
Как сделать фото на 1000 лайков
Хакнуть
Style X-File
Создаем современный гардероб
Советы Даши Савиной
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Книжная полка
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
13 - 19 декабря
Читать гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять