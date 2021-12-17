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Мода, що ти робиш: Nike випустили бутси на підборах – їх швидко розкуповують

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
17 грудня, 16:01
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Незважаючи на колоритну форму, взуття моментально знаходить своїх покупців
Nike випустив бутси на підборах
Nike випустив бутси на підборах / Фото: Колаж: Сьогодні

Футбольні бутси Nike 1992 були модернізовані ветераном моди Рей Кавакубо, яка ніколи не ухиляється від створення чогось сміливого для своїх колекцій. А тепер, після показу "Пейзаж тіней" сезону Осінь / Зима 2021, настав найдивніший момент колекції – прем'єра COMME des GARÇONS x Nike (NYSE: NKE -0,72%). Але це не зовсім футбольні бутси, як можна було б подумати. Також вас зацікавлять Мюлі Givenchy, як у бабусі, вартістю 23 тис. грн.

У той час як гладка стьобана шкіра здається прикрашеною стратегічною строчкою, щоб надати носку типову естетику футбольних бутс, раптово на п'яті виростає досить немаленький каблук, зроблений із зносостійкого блискучого чорно-білого пластику, як на футбольних бутсах.

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Nike випустив бутси на підборах
Nike випустив бутси на підборах / Фото: Nike

Nike випустив бутси на підборах
Nike випустив бутси на підборах / Фото: Nike

Ця пара, що викликає розбіжності, поєднує в собі класичні елементи футбольних бутс: від набивної галочки Nike на медіальній та бічній середніх панелях – до щиколотки з логотипом Nike, на якій ви знайдете глибоке тиснення Nike на шкірі. Фірмовий язичок оздоблений плоскими вощеними шнурками преміум-класу відповідного кольору.

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Nike випустив бутси на підборах
Nike випустив бутси на підборах / Фото: Nike

Nike випустив бутси на підборах
Nike випустив бутси на підборах / Фото: Nike

Пара Nike Premier від COMME des GARÇONS продається за ціною 633 дол. США (17,3 тис. грн.) і, до того ж, швидко розкуповується на сайті Dover Street Market у Лондоні. Взуття також буде доступне в магазинах по всьому світу.

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