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Nike выпустили кроссовки в честь Парижа с символическим дизайном (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
15 декабря, 12:41
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Знаменитый силуэт Air Force 1 отмечает 40-летие , в честь которого бренд выпускает лимитированную серию пар спортивной обуви
Nike посвятили новые кроссовки Парижу
Nike посвятили новые кроссовки Парижу / Фото: Коллаж: Сегодня

Чтобы отпраздновать 40-летие культового силуэта Air Force 1 ветерана Nike Брюса Килгора, бренд выпускает серию пар кроссовок с ограниченным тиражом, посвященных городам. Первой будет показана Air Force 1 Mid, посвященная Парижу. Также знакомьтесь с новыми мюли Givenchy за 23 тыс. грн.

По данным Nike, легендарная модель Air Force 1 продается более чем на 800 млн. долларов (21, 7 млрд грн) в год. Этот культовый дизайн претерпел бесчисленное количество изменений с момента его выпуска в 1982 году, служа основой для знакового сотрудничества с такими брендами, как Off-White ™, Supreme, COMME des GARÇONS, UNDEFEATED и Louis Vuitton.

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Nike посвятили новые кроссовки Парижу
Nike посвятили новые кроссовки Парижу / Фото: Nike

В 2022 году исполняется 40 лет Air Force 1. Таким образом, поклонники кроссовок могут ожидать появления множества релизов, включая Air Force 1 Mid Paris.

Nike посвятили новые кроссовки Парижу
Nike посвятили новые кроссовки Парижу / Фото: Nike

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Кроссовки Nike Air Force 1 Mid Paris имеют кремовый кожаный верх с накладками цвета Pollen Yellow. Вышитая цифра "75" обозначает почтовый индекс города. А металлическое кружево deubré — еще одна ода культовым парижским уличным бляшкам, и при более внимательном рассмотрении можно увидеть треугольные перфорации на мыске, которые, скорее всего, относятся к Лувру.

Следите за выпуском Nike Air Force 1 Mid Paris летом 2022 года на официальном сайте бренда и в некоторых розничных магазинах.

Nike посвятили новые кроссовки Парижу
Nike посвятили новые кроссовки Парижу / Фото: Nike

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Nike посвятили новые кроссовки Парижу
Nike посвятили новые кроссовки Парижу / Фото: Nike

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