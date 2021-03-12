Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Культовые вещи из лихих 90-х, которые стали мемом. Вы тоже это помните?

Сегодня, 11:11

Приготовьтесь, будем ностальгировать вместе

Последнее десятилетие ХХ века установило тенденции, которые даже сегодня трудно игнорировать. Речь идет о культовых предметах, играх, фильмах и одежде. Для многих эти тенденции стали хоть и далекими, но незабываемыми воспоминаниями. Они возвращаются к нам до сих пор, например, в виде мемов. Приготовьтесь, будем ностальгировать вместе.

К слову, подарить близкому человеку набор безделушек из детства – просто замечательная идея. Но если вам это не нравится, то ранее мы подготовили специальный календарь весенних праздников, где можно выбрать прикольный презент для любимых людей.

Фишки покемонов

Все дети в 90-х собирали фишки покемонов – маленькие диски из пластика или картона. Они были предметом торгов и обмена, но чаще всего использовались для игры.

Фото: collections.pl

В большинстве случаев двое-трое игроков скидывали в одну стопку по несколько своих фишек рубашкой вверх. Затем с помощью рук и считалки "камень, ножницы, бумага" выбирался тот, кто сможет первым ударить стопкой о землю. Те фишки, которые перевернулись, забирал их новый владелец.

Читайте также:
Стал звездой в 11 месяцев: кем вырос "успешный" ребенок-мем, о котором знает весь интернет

Цветные браслетики

Красочные разноцветные ленты, заплетенные в косичку, были своего рода "детским хитом" 1990-х. Самые популярные и простые узоры можно было сделать, используя всего два-три ярких цвета.

Фото: Facebook.pl/Wesołe 90te

Применений у этого аксессуара масса – серьги, украшения для волос, брелки для ключей.

Школьные дневники-анкеты

Красочные тетради со сказочными или цветочными мотивами, с ароматизированными страницами, иногда даже закрытые на символические замочки, были заполнены откровениями родственников, друзей, знакомых и одноклассников.

Фото: "Йод"

Как правило, это использовалось для того, чтобы узнать, свободен ли избранник или избранница, какой у него/нее рост или любимый цвет. Короче, это были соцсети нашего детства.

Тетрис

Тетрис положил начало мании мобильных игр. Несмотря на то, что его технические возможности были очень ограниченными, миллионам игроков нравился этот агрегат.

Фото: Facebook.com/Wesołe 90te

На протяжении многих лет он был синонимом совершенно нового вида развлечений.

Кассеты VHS

Это сейчас скачать онлайн можно все что угодно, а раньше приходилось покупать или брать в аренду кассеты. На них распространялись всевозможные фильмы, мультфильмы, сериалы, ну и, конечно, контент для взрослых.

Фото: VHS HELL

Мода из "Беверли-Хиллз". Расклешенные джинсы

Мода 90-х была беспощадной в плане эстетики. Белые кроссовки, поношенные джинсы, рваные свитера, классические клетчатые рубашки – это был стиль, популяризированный культовыми телесериалами того времени ("Друзья", "Озеро мечты" и "Беверли-Хиллз 90210").

Фото: Torand Productions, 90210 Productions, Fair Din

Многие также носили джинсы-колокольчики с расклешенными штанинами. Просто до слез.

Проблемы обычного человека в 1990-х годах
Фото: Demotywatory.pl

Жвачки с наклейками

Среди множества жевательных резинок, которые можно было купить в 1990-х годах, самой популярной, безусловно, является жевательная резинка Turbo, производимая турецкой компанией Kent. Она привлекала детей не столько своим вкусом, но и дополнениями в виде интересных наклеек.

Фото: Dobromila/CC BY-SA 3.0

Коллекции открыток

Под конец эпохи каждая уважающая себя девушка собирала цветные открытки с персонажами из мультфильмов, сказок, фотографиями животных. Этими коллекциями можно было хвастаться и обмениваться во время школьных каникул.

Фото: Facebook.com/Wesołe 90te

Напомним, ранее мы собрали лучшие украинские народные мемы. Кроме этого, прочитайте интервью с автором знаменитого мема о ватниках.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
8 искрометных мемов о 8 Марта для поднятия настроения Люди массово "оживляют" мемы с помощью нейросети (фото) Люди массово делают фотки на Марсе. Как за одну минуту получить свой снимок Первые фото "Персеверанса" на Марсе спровоцировали смешной флешмоб
приколы мемы ностальгия
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике

Популярные статьи

Сегодня, 10:11Вкусно

Салаты из редиса: 3 весенних рецепта

Сегодня, 06:35Психо

Гороскоп на сегодня 12 марта: Овнам нельзя торопиться, а Тельцы смогут обрести любовь

Вчера, 19:16Вкусно

Как почистить гранат за 30 секунд: лайфхак

Вчера, 18:38Вкусно

Великий пост-2021: меню по дням на неделю

Вчера, 16:11Модно

Как чистить серебро: полезные советы

Вчера, 14:36Звездно

Гросу о комментариях Поляковой на шоу "Маска": "Я просто в шоке"

Вчера, 13:40Звездно

Известный продюсер пригрозил раскрыть тайны личной жизни Малахова: " Волосы на голове зашевелятся"

Вчера, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 11 марта: Козерогу нужно завершить все свои дела, а Водолея ждет успешный день

10 мартаВкусно

Как правильно тушить капусту: 5 рецептов

10 мартаЗвездно

Дочь Оли Поляковой госпитализировали

10 мартаВкусно

Постные блины на минеральной воде: 3 рецепта на Масленицу

10 мартаЗвездно

Экс-жену Андрея Богдана поймали с другим мужчиной, но это не Холостяк (фото)

10 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 10 марта: Девам нужно стать уверенными в себе, а Рыбам – применять творческий подход в работе

9 мартаЗвездно

Сергей Притула уходит из украинского шоу, которое финансирует Россия

9 мартаВкусно

Как приготовить спаржу: 5 рецептов вкусных весенних блюд

9 мартаЗвездно

Андрей Данилко выдал интимный секрет Ирины Билык

Новости партнеров

Як приготувати грецький салат
Як приготувати грецький салат
Топ-5 роскошных домов украинских звезд
Топ-5 роскошных домов украинских звезд
Красавица: как выглядит дочь Андрея Доманского и Лидии Таран
Красавица: как выглядит дочь Андрея Доманского и Лидии Таран
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Как пищевую соду правильно применять в народной медицине
Как пищевую соду правильно применять в народной медицине
Анфиса Чехова в бикини соблазнительно изогнулась в бассейне
Анфиса Чехова в бикини соблазнительно изогнулась в бассейне
Соломия Витвицкая впервые прокомментировала свой развод
Соломия Витвицкая впервые прокомментировала свой развод
Названа смертельная опасность риса
Названа смертельная опасность риса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять