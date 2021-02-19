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Первые фото "Персеверанса" на Марсе спровоцировали смешной флешмоб

Сегодня, 10:31

Они моментально стали поводом для шуток в соцсетях

Американский ровер Perseverance ("Настойчивость") поздно вечером 18 февраля успешно сел в кратере Езеро на Марсе.

Вход в атмосферу, сброс скорости и посадка выполнялись в автоматическом режиме около семи минут – разработчики называют их "семью минутами ужаса". А радиосигналы достигают Земли с задержкой в 11 минут. Все это время мы не знали, что происходит с Perseverance. Однако миссия закончилась успешно!

Перси (так изобретатели называют Perseverance) уже отправил на Землю первые снимки с Красной планеты. Надо сказать, эти черно-белые кадры моментально стали поводом для шуток и спровоцировали целый флешмоб в социальных Сетях.

Вот же они. Первый кадр:

Фото: Twitter | NASA Persevere

Второй:

Фото: Twitter | NASA Persevere

После посадки ровер отчитался: "Настойчивость вас приведет куда угодно".

Под историческими снимками началось творчество креативных пользователей Twitter.

Илон Маск счастлив.

Фото: Twitter | NASA Persevere

Вы ищете жизнь на Марсе? Так вот же она: "Привет! Как дела?"

Это актер Мэтт Деймон. Он сыграл главную роль в фильме "Марсианин"
Фото: Twitter | NASA Persevere

Американский сенатор Берни Сандерс стал главным мемом в день инаугурации Президента США Джо Байдена. Теперь его популярность обрела космических масштабов.

Фото: Twitter | NASA Persevere

А это всеми нами любимая учительница физики в школе.

Фото: Twitter | NASA Persevere

Первый турист на Марсе. В поиске такси и достойного отеля.

Фото: Twitter | NASA Persevere

Вот и отель: "Приветствуем вас на Марсе".

Фото: Twitter | NASA Persevere

Отдых после изнурительного перелета.

Фото: Twitter | NASA Persevere

Так, минуточку. А что здесь делает малыш Йода?

Фото: Twitter | NASA Persevere

Неожиданный поворот

Фото: Twitter | NASA Persevere

Это фото могол бы впервые реально взорвать Сеть.

Фото: Twitter | NASA Persevere

Игра с тенью. К сожалению, на Марсе нет динозавров.

Фото: Twitter | NASA Persevere

"Как это начиналось и чем кончилось".

Фото: Twitter | NASA Persevere

Бонус! Без Джона Траволты сегодня никак.

Напомним, ранее космический зонд "Аль-Амаль" первой марсианской миссии ОАЭ передал на Землю изображение, снятое им с орбиты Марса.

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Источники: Сегодня , twitter.com/NASAPersevere
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