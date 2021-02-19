Первые фото "Персеверанса" на Марсе спровоцировали смешной флешмоб
Они моментально стали поводом для шуток в соцсетях
Американский ровер Perseverance ("Настойчивость") поздно вечером 18 февраля успешно сел в кратере Езеро на Марсе.
Вход в атмосферу, сброс скорости и посадка выполнялись в автоматическом режиме около семи минут – разработчики называют их "семью минутами ужаса". А радиосигналы достигают Земли с задержкой в 11 минут. Все это время мы не знали, что происходит с Perseverance. Однако миссия закончилась успешно!
Перси (так изобретатели называют Perseverance) уже отправил на Землю первые снимки с Красной планеты. Надо сказать, эти черно-белые кадры моментально стали поводом для шуток и спровоцировали целый флешмоб в социальных Сетях.
Вот же они. Первый кадр:
Второй:
После посадки ровер отчитался: "Настойчивость вас приведет куда угодно".
Под историческими снимками началось творчество креативных пользователей Twitter.
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А это всеми нами любимая учительница физики в школе.
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Вот и отель: "Приветствуем вас на Марсе".
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Так, минуточку. А что здесь делает малыш Йода?
Неожиданный поворот
Это фото могол бы впервые реально взорвать Сеть.
Игра с тенью. К сожалению, на Марсе нет динозавров.
"Как это начиналось и чем кончилось".
Бонус! Без Джона Траволты сегодня никак.
Напомним, ранее космический зонд "Аль-Амаль" первой марсианской миссии ОАЭ передал на Землю изображение, снятое им с орбиты Марса.
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