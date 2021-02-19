Люди массово делают фотки с Марса. Как за одну минуту получить свой снимок
Мы тоже не удержались и сделали несколько снимков
18 июня американский ровер Perseverance ("Настойчивость") успешно приземлился на Марсе и передал на Землю первые черно-белые снимки с поверхности Красной планеты. Безусловно, они моментально разошлись по соцсетям и даже стали мемом.
NASA очень хорошо подготовилась к посадке и, чтобы подогреть интерес публики, еще в июле 2020 года представила интерактивные функции, связанные с новым марсоходом: агентство создало маски для соцсетей, предложило отправить на соседнюю планету имена людей, напечатанные на микрочипе, и запустило фотокабину – генератор изображений с шаблонами.
Кстати, чтобы сделать свой снимок, нужно зайти на сайт Mars Perseverance Photo Booth, выбрать фотографию в верхнем меню (Upload Image), выбрать фон – в нижнем (Choose a Background), а затем скачать снимок (Download Your Photo).
Снимки, сделанные с фотокабины, снова начали появляться в соцсетях после того, как Перси (изобретатели так называют Perseverance) совершил посадку в кратере Езеро на Марсе.
Признаемся, мы тоже не удержались
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Напомним, ранее космический зонд "Аль-Амаль" первой марсианской миссии ОАЭ передал на Землю изображение, снятое им с орбиты Марса.
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