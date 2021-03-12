Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Культові речі з лихих 90-х, що стали мемом. Ви теж це пам'ятаєте?

Сьогодні, 11:11

Приготуйтеся, будемо ностальгувати разом

Упродовж останнього десятиріччя ХХ століття з'явилися тенденції, які навіть сьогодні важко ігнорувати. Йдеться про культові предмети, ігри, фільми та одяг. Для багатьох вони стали хоч і далекими, але незабутніми спогадами. Нині ці тенденції повертаються до нас, наприклад, у вигляді мемів. Приготуйтеся, будемо ностальгувати разом.

До речі, подарувати близькій людині набір дрібничок з дитинства – чудова ідея. Але якщо вам це не подобається, то раніше ми підготували спеціальний календар весняних свят, де можна вибрати прикольний подарунок для коханих людей.

Фішки покемонів

Всі діти в 90-х збирали фішки покемонів – маленькі диски, виготовлені з пластику або картону. Вони були предметом торгів та обміну, але найчастіше використовувалися для гри.

Фото: collections.pl

Двоє-троє гравців клали в одну стопку по кілька своїх фішок. Потім за допомогою рук і лічилки "камінь, ножиці, папір" вибирали того, хто зможе першим вдарити стопкою об землю. Фішки, що перекинулися, забирав їхній новий власник.

Читайте також:
Став зіркою в 11 місяців: ким виріс "успішний" хлопчик-мем, про якого знає весь інтернет

Кольорові браслетики

Барвисті стрічки, заплетені у косичку, були свого роду "дитячим хітом" 1990-х. Найпопулярніші візерунки можна було зробити, використовуючи всього два-три яскравих кольори.

Фото: Facebook.pl/Wesołe 90te

Застосувань у цього аксесуара маса – сережки, прикраси для волосся, брелки для ключів.

Шкільні щоденники-анкети

Зошити з казковими або квітковими мотивами, ароматизованими сторінками, іноді навіть закриті на символічні замочки, заповнювалися одкровеннями родичів, друзів, знайомих та однокласників.

Фото: "Йод"

Як правило, ці анкети використовувалося для того, аби дізнатися, чи вільний обранець або обраниця, який у нього/неї ріст або улюблений колір. Коротше, це були соцмережі нашого дитинства.

Тетріс

Тетріс поклав початок епопеї мобільних ігор. Незважаючи на те, що його технічні можливості були дуже обмеженими, мільйонам гравців подобався цей агрегат.

Фото: Facebook.com/Wesołe 90te

Протягом багатьох років він був синонімом абсолютно нового виду розваг.

Касети VHS

Це зараз скачати онлайн можна все що завгодно, а раніше доводилося купувати або брати в оренду касети. На них розповсюджувалися усілякі фільми, мультфільми, серіали, ну і, звичайно, контент для дорослих.

Фото: VHS HELL

Мода з "Беверлі-Хіллз". Д жинси-кльош

Мода 90-х була нещадною у плані естетики. Білі кросівки, поношені джинси, рвані светри, класичні картаті сорочки – це був стиль, популяризований культовими телесеріалами того часу ("Друзі", "Озеро мрії" і "Беверлі-Хіллз 90210").

Фото: Torand Productions, 90210 Productions, Fair Din

Багато хто також носив джинси-дзвіночки. Просто до сліз.

Проблеми звичайної людини у 1990-х роках
Фото: Demotywatory.pl

Жуйки з наклейками

Серед безлічі жувальних гумок, які можна було купити у 1990-х роках, найпопулярнішою, безумовно, була жувальна гумка Turbo від турецької компанії Kent. Вона приваблювала дітей своїм смаком і доповненнями у вигляді цікавих наклейок.

Фото: Dobromila / CC BY-SA 3.0

Колекції листівок

Під кінець епохи кожна дівчина, яка поважала себе, збирала кольорові листівки з персонажами з мультфільмів, казок, фотографіями тварин. Цими колекціями можна було хизуватися та обмінюватися ними під час шкільних канікул.

Фото: Facebook.com/Wesołe 90te

Нагадаємо, раніше ми зібрали найкращі українські народні меми. Крім цього, прочитайте інтерв'ю з автором знаменитого мема про ватників.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
8 іскрометних мемів про 8 Березня для підняття настрою Люди масово "оживляють" меми за допомогою нейромережі (фото) Люди масово роблять фотки на Марсі. Як за одну хвилину отримати свій знімок Перші фото "Персеверанса" на Марсі спровокували смішний флешмоб
приколи меми ностальгія
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
Арсен Мирзоян поделился подробностями о личной жизни
Арсен Мирзоян поделился подробностями о личной жизни

Популярні статті

Сьогодні, 10:11Смачно

Салати з редису: 3 весняних рецепти

Сьогодні, 06:35Психо

Гороскоп на сьогодні 12 березня: Овнам не можна поспішати, а Тельці зможуть знайти кохання

Вчора, 19:16Смачно

Як почистити гранат за 30 секунд: лайфхак

Вчора, 18:38Смачно

Великий піст-2021: щоденне меню на тиждень

Вчора, 16:11Модно

Як чистити срібло: корисні поради

Вчора, 14:36Зірково

Гросу про коментарі Полякової на шоу "Маска": "Я просто в шоці"

Вчора, 13:40Зірково

Відомий продюсер пригрозив розкрити таємниці особистого життя Малахова: "Волосся на голові заворушиться"

Вчора, 05:49Психо

Гороскоп на сьогодні 11 березня: Козерогу потрібно завершити всі свої справи, а на Водолія чекає успішний день

10 березняСмачно

Як правильно тушкувати капусту: 5 рецептів

10 березняЗірково

Дочку Олі Полякової госпіталізували

10 березняСмачно

Пісні млинці на мінеральній воді: 3 рецепти на Масницю

10 березняЗірково

Ексдружину Андрія Богдана заскочили з іншим чоловіком, але це не холостяк (фото)

10 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 10 березня: Дівам потрібно стати впевненими в собі, а Рибам – застосовувати творчий підхід у роботі

9 березняЗірково

Сергій Притула йде з українського шоу, яке фінансує Росія

9 березняСмачно

Як приготувати спаржу: 5 рецептів смачних весняних блюд

9 березняЗірково

Андрій Данилко видав інтимний секрет Ірини Білик

Новини партнерів

Як приготувати грецький салат
Як приготувати грецький салат
Топ-5 роскошных домов украинских звезд
Топ-5 роскошных домов украинских звезд
Красавица: как выглядит дочь Андрея Доманского и Лидии Таран
Красавица: как выглядит дочь Андрея Доманского и Лидии Таран
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Как пищевую соду правильно применять в народной медицине
Как пищевую соду правильно применять в народной медицине
Анфиса Чехова в бикини соблазнительно изогнулась в бассейне
Анфиса Чехова в бикини соблазнительно изогнулась в бассейне
Соломия Витвицкая впервые прокомментировала свой развод
Соломия Витвицкая впервые прокомментировала свой развод
Названа смертельная опасность риса
Названа смертельная опасность риса

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти