Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Звезды, которые не стыдятся своих недостатков внешности

Сегодня, 19:46

Рассказываем о звездах, которые не обращают внимания на критику в свой адрес из-за внешности

Совершенных людей не бывает, хоть иногда картинки в Instagram и фильтры пытаются доказать обратное. Герои нашей новой подборки не стесняются своих изъянов внешности и научились их принимать. Дмитрий Коляденко и журналисты программы "Зіркоманія" узнали, кто из звезд не скрывает свои проблемы с внешностью.

Карди Би не стесняется показывать свою несовершенную кожу

Рэперша Карди Би не скрывает, что неидеальная. На своей странице в Twitter звезда опубликовала видео, где рассказала, что чувствует себя хорошо даже тогда, когда показывает свою несовершенную кожу без макияжа. Певица обратилась к хейтерам и подчеркнула, что счастлива, а ее альбомы от того продаются не менее успешно.

Этим постом знаменитость подняла целую волну подобных публикаций. Другие женщины сначала показывали себя без макияжа, а потом уже в кадре наносили косметику под новую композицию Карди Би.

Камерон Диаз не боится показаться без макияжа

Камерон Диаз
Камерон Диаз
Фото: Pinterest

Камерон Диаз – еще одна звезда, которая не боится показать лицо без макияжа. У актрисы было хроническое заболевания кожи – акне, но она утверждает, что поборола его с помощью правильного питания. То есть любое воздействие — солнце, плохая вода или стресс могут спровоцировать высыпания в любой момент.

Сил полюбил свои шрамы на лице

Певец Сил
Певец Сил
Фото: Pinterest

Певцу Силу еще в подростковом возрасте поставили диагноз – красная волчанка. От этой болезни на коже возникают болезненные раны и полностью выпадают волосы. Шрамы на лице певца – это следствие болезни. Сил долго не мог принять болезнь и страдал от депрессии. Однако певец все же смирился с реальностью и полюбил себя таким, какой есть.

Хоакин Феникс также принимает свои изъяны на лице

Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Фото: Instagram.com

Еще один недостаток внешности имеет суперзвезда Хоакин Феникс – за его верхней губой есть маленький шрам и поклонники предполагают, что он появился после операции из-за расщелины верхней губы. Актер ни разу не комментировал эти догадки. Как-то телеведущая Венди Уильямс в своем шоу решила высмеять его. Фаны актера и другие знаменитости осудили ведущую, ведь актер родился с расщелиной и никак не мог на это повлиять. А в Сети даже появилась петиция, чтобы телеведущую уволили за оскорбление людей, которые имеют такой недостаток.

Ранее мы рассказывали, как выглядели голливудские звезды 30 лет назад.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Хоакин Феникс из "Джокера" станет Наполеоном Бонапартом, а Apple проспонсирует фильм Солистка Artik& Asti честно рассказала о своих пластических операциях Эволюция голливудской красотки: как менялась внешность именинницы Дженнифер Энистон
звезды внешность Камерон Диаз Хоакин Феникс Карди Би
Реклама

Новости партнеров

Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
По стопам Вакарчука: Олег Винник собрался идти в политику
По стопам Вакарчука: Олег Винник собрался идти в политику
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Рассыпчатый плов со свининой в сковороде: рецепт с фото пошагово
Рассыпчатый плов со свининой в сковороде: рецепт с фото пошагово

Популярные статьи

Сегодня, 14:06Events

Красивые поздравления с днем рождения мужчине в открытках, стихах и прозе

Сегодня, 06:43Психо

Гороскоп на сегодня 19 февраля: у Рака любовные дела на первом плане, а Львам нужно заняться обустройством дома

Вчера, 19:00Звездно

Камалия не могла выйти замуж из-за психологической травмы: "Было очень страшно"

Вчера, 16:26Вкусно

Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

Вчера, 16:01Звездно

Дети Пугачевой и Галкина удивили новым талантом: "На это можно смотреть вечно"

Вчера, 15:04Фаново

Муж отправил жене свое фото с отдыха и вернулся домой холостым

Вчера, 13:04Звездно

"Так больно": Брыльска, Ахеджакова и другие звезды о смерти Андрея Мягкова

Вчера, 12:55Звездно

Сын Наташи Королевой станцевал на пилоне со своей девушкой под хит мамы: видео

Вчера, 12:16Вкусно

Классический рецепт яблочного штруделя с изюмом и корицей

Вчера, 09:36Звездно

Умер Андрей Мягков из "Иронии судьбы, или С легким паром"

Вчера, 05:24Психо

Гороскоп на сегодня 18 февраля: Близнецы страдают от влияния ретроградного Меркурия, а Львам нужен контроль

17 февраляЗвездно

Самые крепкие пары шоу-бизнеса

17 февраляВкусно

Как запечь сочное мясо – сделайте это в рукаве

17 февраляВкусно

Как приготовить соус бешамель: 3 вкусных рецепта

17 февраляEvents

Красивые поздравления с днем рождения женщине в стихах, прозе и смс

17 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Скорпион будет всемогущим, а Стрелец будет сражать харизмой

Новости партнеров

Пышные и воздушные домашние сырники на завтрак!
Пышные и воздушные домашние сырники на завтрак!
Пышный омлет в духовке как в детском саду с молоком
Пышный омлет в духовке как в детском саду с молоком
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Пельмени с сыром на сковороде жареные
Пельмени с сыром на сковороде жареные
Тонкие, мягкие и нежные на вкус блинчики
Тонкие, мягкие и нежные на вкус блинчики
Рассыпчатый плов со свининой в сковороде: рецепт с фото пошагово
Рассыпчатый плов со свининой в сковороде: рецепт с фото пошагово
Шарлотка с яблоками на кефире в духовке пышная
Шарлотка с яблоками на кефире в духовке пышная
Подруга Дибалы – певица. Ох, и горячая же она штучка
Подруга Дибалы – певица. Ох, и горячая же она штучка

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять