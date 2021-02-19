Звезды, которые не стыдятся своих недостатков внешности

Рассказываем о звездах, которые не обращают внимания на критику в свой адрес из-за внешности

Совершенных людей не бывает, хоть иногда картинки в Instagram и фильтры пытаются доказать обратное. Герои нашей новой подборки не стесняются своих изъянов внешности и научились их принимать. Дмитрий Коляденко и журналисты программы "Зіркоманія" узнали, кто из звезд не скрывает свои проблемы с внешностью.

Карди Би не стесняется показывать свою несовершенную кожу

Рэперша Карди Би не скрывает, что неидеальная. На своей странице в Twitter звезда опубликовала видео, где рассказала, что чувствует себя хорошо даже тогда, когда показывает свою несовершенную кожу без макияжа. Певица обратилась к хейтерам и подчеркнула, что счастлива, а ее альбомы от того продаются не менее успешно.

Этим постом знаменитость подняла целую волну подобных публикаций. Другие женщины сначала показывали себя без макияжа, а потом уже в кадре наносили косметику под новую композицию Карди Би.

Камерон Диаз не боится показаться без макияжа

Камерон Диаз Фото: Pinterest

Камерон Диаз – еще одна звезда, которая не боится показать лицо без макияжа. У актрисы было хроническое заболевания кожи – акне, но она утверждает, что поборола его с помощью правильного питания. То есть любое воздействие — солнце, плохая вода или стресс могут спровоцировать высыпания в любой момент.

Сил полюбил свои шрамы на лице

Певец Сил Фото: Pinterest

Певцу Силу еще в подростковом возрасте поставили диагноз – красная волчанка. От этой болезни на коже возникают болезненные раны и полностью выпадают волосы. Шрамы на лице певца – это следствие болезни. Сил долго не мог принять болезнь и страдал от депрессии. Однако певец все же смирился с реальностью и полюбил себя таким, какой есть.

Хоакин Феникс также принимает свои изъяны на лице

Хоакин Феникс Фото: Instagram.com

Еще один недостаток внешности имеет суперзвезда Хоакин Феникс – за его верхней губой есть маленький шрам и поклонники предполагают, что он появился после операции из-за расщелины верхней губы. Актер ни разу не комментировал эти догадки. Как-то телеведущая Венди Уильямс в своем шоу решила высмеять его. Фаны актера и другие знаменитости осудили ведущую, ведь актер родился с расщелиной и никак не мог на это повлиять. А в Сети даже появилась петиция, чтобы телеведущую уволили за оскорбление людей, которые имеют такой недостаток.

Ранее мы рассказывали, как выглядели голливудские звезды 30 лет назад.

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