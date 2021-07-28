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Самый дорогой картофель фри в мире: из чего ее готовят и сколько он стоит

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
28 июля, 11:48
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Блюдо даже попало в книгу рекордов Гиннесса, ведь более 5 тысяч гривен за жареную картошку еще не просили нигде
Где продают самую дорогую картошку в мире
Где продают самую дорогую картошку в мире / Фото: скриншот

Попробовать такой золотой, в прямом смысле этого слова, картофель можно в Нью-Йорке. И цена в 200 долларов (более 5 тысяч гривен) оправдана, ведь готовят его из особенных ингредиентов, а сверху еще и золотом покрывают.

Если такие деньги за блюдо вы не готовы выложить – узнайте, как приготовить картофель фри дома в духовке.

Но секрет самого дорогого картофеля фри в мире в трюфеле, объясняет шеф-повар. Картофель сначала фаршируют грибами, а затем к ней подают сырный соус из органических сливок и трюфельным маслом. "Вишенкой на торте" являются лепестки настоящего золота, которым обильно посыпают блюдо.

Интересно, что несмотря на такую высокую цену картофеля, желающих попробовать его много. А купить блюдо просто придя в ресторан – нельзя, на такой деликатес надо записываться в очередь. А она, на секундочку, уже растянулась на два месяца вперед.

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Когда ждать картофель фри в очереди два месяца не хочется – можно воспользоваться быстрым рецептом традиционного английского блюда от Гордона Рамзи. На приготовление его блюда фиш-энд-чипс необходимо потратить только 10 минут. А это, на секундочку, самое популярное английское блюдо еще со времен королевы Виктории.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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