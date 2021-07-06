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Чем заправить салат и превратить его в коронное блюдо – 11 главных соусов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
6 июля, 12:27
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Любой салат не будет таковым без правильной заправки. Соусы и дрессинги помогают ингредиентам раскрыться, придают сочность и насыщенность. Узнаем, как приготовить соус "Цезарь", сливочный карри, йогуртовые заправки
Рецепты соусов для салатов
Рецепты соусов для салатов / Фото: Depositphotos

Дрессинги и соусы. Если вы хотите приготовить действительно что-то оригинальное, то нужно знать, что необходимо салату. Итак, будем расширять свои кулинарные возможности, понемногу забывать майонез, даже если он невредный домашний, и узнаем рецепты соуса "Цезарь", французского винегрета, заправок для греческого салата и салата с креветками. Кстати, всем этим можно улучшать не только салаты, но и блюда из мяса и рыбы. В календаре лайфхаков для лета найдете самые оригинальные идеи, как провести его с пользой.

Классические заправки для салатов

Соус "Цезарь"

Соус "Цезарь"
Соус "Цезарь" / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 куриное яйцо
  • 1 ч. л. вустерского соуса (можно заменить бальзамическим уксусом)
  • 2 ст. л. подсолнечного масла
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • половинка лимона
  • горчица, соль и перец – по вкусу

Как приготовить

  1. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Отварить в течение минуты яйцо в воде, почти доведенной до кипения. Остудить и вылить в миску.
  2. Добавить горчицу, выдавить сок лимона, взбить до однородной массы.
  3. Ввести постепенно масло, а вустерский соус – по капле, чтобы соус не расслоился.

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Сливочный карри

Сливочный карри
Сливочный карри / Фото: instagram.com/cafemicka/

Ингредиенты

  • 1/3 стакана натурального несладкого йогурта
  • 1/3 стакана майонеза или сметаны
  • сок половины лимона
  • 2 щепотки порошка карри
  • 1 ч. л. меда
  • соль, острый перец по вкусу

Как приготовить

Все взбить блендером и заправлять салат.

Соус винегрет

Соус винегрет
Соус винегрет / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
  • 1/2 ст. л. дижонской горчицы
  • 1 ст. л. лимонного сока или больше по вкусу
  • 3 ст. л. оливкового масла экстра вирджин
  • Соль – по вкусу
  • Свежий молотый черный перец – по вкусу

Как приготовить

  1. Поместите чеснок, горчицу, лимонный сок и масло в небольшую банку с крышкой. Щедро приправьте солью и перцем.
  2. Накройте крышкой и энергично встряхните банку, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались. При необходимости отрегулируйте приправы на свой вкус. Используйте соус немедленно.

Соус винегрет подходит ко всем салатам из свежих овощей, к мясным и рыбным блюдам, к закускам с креветками или другими морепродуктами и даже к пельменям. А также используется для заправки классического винегрета.

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Заправки для салатов из свежих овощей

Для греческого салата нужно измельчить два зубчика чеснока и вмешать в полстакана оливкового масла. Добавьте 2 чайные ложки дижонской горчицы, 2 столовых ложек лимонного сока, 5 столовых ложек винного уксуса. Бросьте в заправку для салата по щепотке сахара и соли, присыпьте сверху сушеным орегано, украсьте листьями базилика.

Ароматную заправку можно хранить в холодильнике до 2 недель в емкости с крышкой, перед добавлением в салат взбалтывать.

Для салата с зеленью взбейте пару столовых ложек бальзамического уксуса, столовую ложку меда. Добавьте чайную ложку сока лимона и столовую ложку дижонской горчицы. Туда же нужно влить четверть стакана оливкового масла. Соль и свежемолотый перец добавляйте по вкусу.

Для салата с креветками натрите по половине чайной ложки цедры грейпфрута, лимона и апельсина. Добавьте в миску с цедрой по четверти стакана сока грейпфрута и апельсина. Влейте в смесь по 2 столовые ложки винного уксуса, лимонного сока и оливкового масла. Хорошо взбейте все ингредиенты, посолите, поперчите.

Эту заправку можно хранить в холодильнике не дольше 3 дней.

Для хрустящих салатов с нейтральным вкусом нужна острая заправка. Измельчите головку чеснока, смешайте до однородности со стаканом кефира, половиной стакана сметаны и четвертью стакана майонеза. Майонез можно заменить греческим йогуртом. Посолить, поперчить по вкусу.

Салат такой заправкой нужно заправлять сразу, но дать блюду настояться перед подачей.

Для салата с курицей идеальный кремовый медово-горчичный салатный топпинг. Перемешайте 100 мл натурального йогурта, 3 столовые ложки жидкого меда и 2 столовые ложки горчицы. Добавьте чайную ложку лимонного сока и пол чайной ложки сушеного чеснока. Посолите и поперчите по вкусу, еще раз все тщательно смешайте.

Для салата с грибами, мясом и рыбой приготовьте сметанный соус. Нужно взять100 г сметаны 10% жирности, пучок укропа, два зубьев чеснока, щепотку соли. Укроп необходимо измельчить, чеснок пропустить через пресс и все смешать со сметаной. Соус должен настояться.

Заправка для салата с уксусом (бальзамическим). На 3 порции салата возьмите 4 столовые ложки уксуса, 3 столовые ложки растительного масла, соль, свежемолотый черный перец и сахарную пудру не больше чайной ложки. Перед заправкой все хорошо перемешайте.

Заправка универсальная. Нужно взять 3 столовые ложки растительного масла, 2 желтка, 1 столовую ложку лимонного сока, чайную ложку горчицы, 200 г сметаны (20%), треть чайной ложки соли, перец по вкусу. Смешать все до однородной массы в блендере.

Этими соусами можно заправить и еще одно блюдо – кальмара на гриле. Из видео узнаете, как его приготовить.

Здесь узнаете, что нужно сделать с майонезом, чтобы превратить его в новый соус.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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