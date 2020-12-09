Ханука 2020: готовим традиционные блюда на праздник
От пончиков с джемом суфганийот до картофельных латкесов
Ханука 2020 начнется с заходом солнца 10 декабря. Это очень важный для иудеев праздник, который длиться 8 дней. И в каждый из этих дней в миноре (подсвечнике) добавляется по одной свече. Главная (первая) называется шамаш, она "дежурная". И горит до окончания Хануки. Зажигать свечу нужно сразу же после появления первой звезды. При этом произносятся молитвы, благословляются свет и чудо. Зажигают свечи мужчины или мальчики старше 9 лет. Женщинам это делать тоже можно. Хануку называют детским праздником. В эти дни им разрешают не учиться. И то, что традиционно готовят на Хануку, очень нравятся детям. Рекомендуем и вам приготовить эти вкусные блюда.
Самым главным традиционным блюдом на Хануку следует считать дрожжевые пончики суфганийот. Самая популярная начинка – фруктовый джем. Но есть и другие варианты: шоколад, вареная сгущенка и сливочный крем.
Что понадобится
- 1 ст. л – сухие дрожжи
- 4 ст. л – сахар
- 3/4 стакана – теплое молоко
- 2 1/2 стакана – мука
- щепотка соли
- 1 ч. л – корица
- 2 яйца
- 2 ст. л – топленое сливочное масло
- клубничное варенье
Как приготовить
- Смешать дрожжи, 2 столовые ложки сахара и молоко. Поставить в теплое место на 10-15 мин
- Отделить желтки от белков. Просеять муку и смешать ее с оставшимся сахаром, солью, корицей, желтками и дрожжевой смесью.
- Месить тесто до тех пор, чтобы из него можно было слепить шар. Сливочное масло растопить и добавить в тесто.
- Помесить еще немного, чтобы масло полностью растворилось в тесте. Накрыть полотенцем и поставить на ночь в холодильник.
- Раскатать тесто толщиной 1/2 см. С помощью стакана (5 см диаметром) вырезать из теста 24 кружка. Положить по 1/2 чайной ложки варенья в центр 12-ти кружков. Накрыть 12 кружков с вареньем 12-ю оставшимися.
- Слепить по краям. Смазать белком яйца. Поставить в теплое место на 30 минут.
- Разогреть в кастрюле или фритюре растительное масло. Положить пончики в горячее масло на 5 минут. Подождать пока они подрумянятся с двух сторон.
- Промокнуть готовые пончики бумажными салфетками. Посыпать сахарной пудрой.
Традиционная ханукальная еда. Латкесы похожи на наши драники. Их подают со сметаной.
Что понадобится
- 2 яйца
- 3 ст. – тертый отжатый картофель
- 4 ст.л – тертый лук
- 1 ч. л – молотый перец
- 2 ст. л – мука
Как приготовить
- Сбейте яйца и смешайте их с остальными продуктами
- Разогрейте в сковороде масло и выкладывайте тесто на нее столовой ложкой. Жарьте латкес с обеих сторон, пока не подрумянятся.
- Подавайте горячими с маслом или сметаной.
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Это ханукальная традиционная еда. Пекут творожные пончики в громадном количестве, чтобы угостить всех гостей.
Что понадобится
- 2-4 яйца
- 200 г – сахар
- 1/2 ч. л – соль
- 500 г – творог
- 600 г – мука
- 2 ч. л – сода
Как приготовить
- Взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте творог и перемешайте. Просейте муку с содой и замесите тесто.
- Разделите тесто на несколько частей и выложите на присыпанный мукой стол. Раскатайте в пласт, присыпая мукой, до толщины 0,7 см.
- Вырежьте формочкой или стаканом кружки из теста, а формой меньшего диаметра вырежьте из кружков серединки, чтобы получились колечки. Серединки можно собрать и раскатать еще раз, а можно пожарить вместе с пончиками – у вас получатся маленькие шарики.
- Разогрейте в кастрюле масло. Жарьте пончики с двух сторон. Они готовы, когда зарумянятся.
- Выньте пончики шумовкой и положите на сито или бумажные полотенца. Подавайте, посыпав сахарной пудрой с ванилью.
Веселой Хануки!
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