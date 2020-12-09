Ханука 2020: готовим традиционные блюда на праздник

От пончиков с джемом суфганийот до картофельных латкесов

Ханука 2020 начнется с заходом солнца 10 декабря. Это очень важный для иудеев праздник, который длиться 8 дней. И в каждый из этих дней в миноре (подсвечнике) добавляется по одной свече. Главная (первая) называется шамаш, она "дежурная". И горит до окончания Хануки. Зажигать свечу нужно сразу же после появления первой звезды. При этом произносятся молитвы, благословляются свет и чудо. Зажигают свечи мужчины или мальчики старше 9 лет. Женщинам это делать тоже можно. Хануку называют детским праздником. В эти дни им разрешают не учиться. И то, что традиционно готовят на Хануку, очень нравятся детям. Рекомендуем и вам приготовить эти вкусные блюда.

Пончики суфганийот

Фото: Instagram/utkinannushka

Самым главным традиционным блюдом на Хануку следует считать дрожжевые пончики суфганийот. Самая популярная начинка – фруктовый джем. Но есть и другие варианты: шоколад, вареная сгущенка и сливочный крем.

Что понадобится

1 ст. л – сухие дрожжи

4 ст. л – сахар

3/4 стакана – теплое молоко

2 1/2 стакана – мука

щепотка соли

1 ч. л – корица

2 яйца

2 ст. л – топленое сливочное масло

клубничное варенье

Как приготовить

Смешать дрожжи, 2 столовые ложки сахара и молоко. Поставить в теплое место на 10-15 мин Отделить желтки от белков. Просеять муку и смешать ее с оставшимся сахаром, солью, корицей, желтками и дрожжевой смесью. Месить тесто до тех пор, чтобы из него можно было слепить шар. Сливочное масло растопить и добавить в тесто. Помесить еще немного, чтобы масло полностью растворилось в тесте. Накрыть полотенцем и поставить на ночь в холодильник. Раскатать тесто толщиной 1/2 см. С помощью стакана (5 см диаметром) вырезать из теста 24 кружка. Положить по 1/2 чайной ложки варенья в центр 12-ти кружков. Накрыть 12 кружков с вареньем 12-ю оставшимися. Слепить по краям. Смазать белком яйца. Поставить в теплое место на 30 минут. Разогреть в кастрюле или фритюре растительное масло. Положить пончики в горячее масло на 5 минут. Подождать пока они подрумянятся с двух сторон. Промокнуть готовые пончики бумажными салфетками. Посыпать сахарной пудрой.

Латкесы (оладьи) картофельные

Фото: Depositphotos

Традиционная ханукальная еда. Латкесы похожи на наши драники. Их подают со сметаной.

Что понадобится

2 яйца

3 ст. – тертый отжатый картофель

4 ст.л – тертый лук

1 ч. л – молотый перец

2 ст. л – мука

Как приготовить

Сбейте яйца и смешайте их с остальными продуктами Разогрейте в сковороде масло и выкладывайте тесто на нее столовой ложкой. Жарьте латкес с обеих сторон, пока не подрумянятся. Подавайте горячими с маслом или сметаной.

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Творожные пончики

Фото: Depositphotos

Это ханукальная традиционная еда. Пекут творожные пончики в громадном количестве, чтобы угостить всех гостей.

Что понадобится

2-4 яйца

200 г – сахар

1/2 ч. л – соль

500 г – творог

600 г – мука

2 ч. л – сода

Как приготовить

Взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте творог и перемешайте. Просейте муку с содой и замесите тесто. Разделите тесто на несколько частей и выложите на присыпанный мукой стол. Раскатайте в пласт, присыпая мукой, до толщины 0,7 см. Вырежьте формочкой или стаканом кружки из теста, а формой меньшего диаметра вырежьте из кружков серединки, чтобы получились колечки. Серединки можно собрать и раскатать еще раз, а можно пожарить вместе с пончиками – у вас получатся маленькие шарики. Разогрейте в кастрюле масло. Жарьте пончики с двух сторон. Они готовы, когда зарумянятся. Выньте пончики шумовкой и положите на сито или бумажные полотенца. Подавайте, посыпав сахарной пудрой с ванилью.

Веселой Хануки!

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