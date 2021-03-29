19-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для кампейна Calvin Klein

Кайя Гербер позировала для новой весенней коллекции популярного бренда

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд, которой недавно исполнилось 55 лет, Кайя Гербер снялась в рекламной кампании новой весенней коллекции бренда Calvin Klein. 19-летняя модель позировала полуобнаженной, демонстрируя нижнее белье на своей фигуре.

На одной из опубликованных фотографиях в Instastories бренда Кайя сидит топлесс, обхватив колени руками. На другом снимке она одета в белоснежный бра и держит руки над головой.

Кайя Гербер Фото: instagram.com/kaiagerber/

Кайя Гербер также позировала в черных трусиках-бикини и оверсайз свитшоте.

Скриншот Instagram

Для Кайи это уже не первое сотрудничество с именитым брендом. А вообще дочь Синди Кроуфорд дебютировала как модель в 10-летнем возрасте.

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