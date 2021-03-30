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155-килограммовая девушка стала звездой интернета (фото)

Сегодня, 14:16

Американка Тесс Холлидей начала карьеру в 15-летнем возрасте

155-килограммовая plus-size модель Тесс Холлидей из США поделилась с подписчиками откровенными снимками, на которых продемонстрировала свои пышные формы. Американка устроила фотосессию в открытом купальнике. Соответствующее кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/tessholliday

Тесс Холлидей представала в необычном образе в ярко-оранжевом наряд и золотой подвеской на шее. Ее волосы были распущены, а на лице нанесен естественный макияж. Кроме того, на теле plus-size модели можно заметить множество черно-белых и цветных татуировок, на которых изображены загадочные символы и рисунки.

Фото: instagram.com/tessholliday

К слову, Холлидей начала карьеру в 15-летнем возрасте – она прошла модельный кастинг в Атланте. Через некоторое время девушка переехала в Сиэтл и на протяжении двух лет работала визажистом, а затем креативным директором на модных показах.

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Профессиональной моделью Тесс стала в 2011, когда отправила свои фотографии на конкурс "Поиск модели мечты" и была принята.

Фото: instagram.com/tessholliday

Напомним, модель plus-size Эшли Грэм полностью обнажилась на последних сроках беременности. Кроме этого, мы рассказывали, что красавицы plus-size покоряют украинские танцполы и фотостудии.

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фото модель plus-size
Источники: Сегодня , instagram.com/tessholliday
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