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"Хочу подбодрить людей": модель обнажилась перед двумя полицейскими (фото)

Сегодня, 10:06

Девушка поделилась фотографией, на которой она поднимает платье

32-летняя Instagram-модель Анастасия Филдс прославилась на весь интернет благодаря своим обнаженным снимкам, сделанным в публичных местах. На ее страничку подписались более 1,3 миллиона юзеров и их количество продолжает расти.

На днях Анастасия поделилась фотографией, на которой она поднимает платье перед двумя американскими офицерами полиции. "Департаменту полиции Нью-Йорка с любовью", – написала под фотографией провокаторша.

Фото: Instagram

По словам Филдс, она обнажается, чтобы подбодрить жителей Нью-Йорка во время пандемии.

"Лучшие фото в Нью-Йорке", "Ты – красотка", "Впечатляет", "Королева улицы", – пишут подписчики блогерши в Instagram.

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Напомним, сотрудники авиакомпании Southwest Airlines едва не выгнали из самолета 26-летнюю модель Playboy Ив Мари. Женщине, которая собиралась лететь из Далласа в Талсу вместе со своим семилетним сыном, сделали замечание из-за ее откровенного наряда.

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Кроме этого, модель потратила 37 миллионов гривен, чтобы быть похожей на Ким Кардашьян.

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Источник: Сегодня
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