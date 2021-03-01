17 самых смешных и нелепых свадебных фотографий

Эти снимки однозначно поднимут вам настроение

Свадьба считается самым счастливым днем в жизни молодоженов. К этому торжеству готовятся на протяжении нескольких месяцев, а некоторые планируют этот день на протяжении всей своей жизни. Однако не всегда получается все так, как планировалось.

Предлагаем вам посмотреть коллекцию свадебных фэйлов, неудач и просто забавных моментов. Они однозначно поднимут вам настроение и вдохновят на самые неожиданные идеи для праздничных снимков.

1. Один момент

Фото: bridalguide.com

2. Неповторимая реакция детей

Фото: bridalguide.com

3. Вот это высота!

Фото: bridalguide.com

4. Когда тамада попался с юморком

Фото: bridalguide.com

5. Что это?

Фото: bridalguide.com

6. Случайно уронили

Фото: bridalguide.com

7. Что-то пошло не так

Фото: bridalguide.com

8. Боевая невеста

Фото: bridalguide.com

9. Неловкий момент

Фото: bridalguide.com

10. Неудачное романтическое фото

Фото: bridalguide.com

11. За секунду до...

Фото: bridalguide.com

12. Незваный гость

Фото: bridalguide.com

13. Настоящие экстремалы

Фото: bridalguide.com

14. Остановите ее немедленно!

Фото: bridalguide.com

15. Вечная тема

Фото: bridalguide.com

16. Упс

Фото: bridalguide.com

17. Вам передают привет

Фото: bridalguide.com

Напомним, ранее невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых.

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Кроме этого, мы рассказывали, как жених и невеста сфотографировались перед свадьбой – этот снимок оказался последним в их жизни.

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