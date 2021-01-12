Идентичные сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину: фото и видео

Одна из невест – на позднем сроке беременности

Сестры-близняшки влюбились и вышли замуж за одного мужчину. Видео с церемонии бракосочетания опубликовал на своей странице пользователь Twitter Нельсон Обидон. Эта запись уже собрала десятки тысяч просмотров и сотни комментариев.

На кадрах жених в малиновом наряде стоит между двух невест, одетых в похожие платья того же цвета. При этом видно, что одна из сестер находится на позднем сроке беременности. Девушки танцуют на глазах у возлюбленного и приглашенных гостей.

Видео: twitter.com/Ph_Obidon

"Это близнецы. Он взял в жены сразу двоих, потому что сестры не могут жить друг без друга. Одобряете такое или нет?" – спросил автор публикации у подписчиков.

"Ага, а одна без другой может забеременеть", "Патриархат победил", "Но одна из них уже беременна, я не путаю, да?", "Вот это да", – удивились юзеры.

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