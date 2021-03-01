17 смішних та безглуздих весільних фотографій

Ці знімки однозначно піднімуть вам настрій

Весілля – це найщасливіший день у житті молодят. До цього свята готуються протягом декількох місяців, а дехто планує цей день упродовж всього свого життя. Однак не завжди виходить все так, як планувалося.

Пропонуємо вам подивитися на колекцію весільних фейлів, невдач і просто кумедних моментів. Вони однозначно піднімуть вам настрій та надихнуть на найнесподіваніші ідеї для святкових знімків.

1. Один момент

Фото: bridalguide.com

2. Неповторна реакція дітей

Фото: bridalguide.com

3. Ось це висота!

Фото: bridalguide.com

4. Коли тамада попався з гумором

Фото: bridalguide.com

5. Що це?

Фото: bridalguide.com

6. Випадково випустили з рук

Фото: bridalguide.com

7. Щось пішло не так

Фото: bridalguide.com

8. Бойова наречена

Фото: bridalguide.com

9. Курйозний момент

Фото: bridalguide.com

10. Невдале романтичне фото

Фото: bridalguide.com

11. За секунду до...

Фото: bridalguide.com

12. Непроханий гість

Фото: bridalguide.com

13. Справжні екстремали

Фото: bridalguide.com

14. Зупиніть її негайно!

Фото: bridalguide.com

15. Вічна тема

Фото: bridalguide.com

16. Упс

Фото: bridalguide.com

17. Вам передають привіт

Фото: bridalguide.com

Нагадаємо, раніше наречена після весілля відвезла нареченого до будинку для людей похилого віку.

Дивіться відео: добірка найдивніших курйозів на весіллях

До того ж, ми розповідали, як наречений і наречена сфотографувалися перед весіллям – цей знімок виявився останнім у їхньому житті.

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