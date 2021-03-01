17 смішних та безглуздих весільних фотографій
Ці знімки однозначно піднімуть вам настрій
Весілля – це найщасливіший день у житті молодят. До цього свята готуються протягом декількох місяців, а дехто планує цей день упродовж всього свого життя. Однак не завжди виходить все так, як планувалося.
Пропонуємо вам подивитися на колекцію весільних фейлів, невдач і просто кумедних моментів. Вони однозначно піднімуть вам настрій та надихнуть на найнесподіваніші ідеї для святкових знімків.
1. Один момент
2. Неповторна реакція дітей
3. Ось це висота!
4. Коли тамада попався з гумором
5. Що це?
6. Випадково випустили з рук
7. Щось пішло не так
8. Бойова наречена
9. Курйозний момент
10. Невдале романтичне фото
11. За секунду до...
12. Непроханий гість
13. Справжні екстремали
14. Зупиніть її негайно!
15. Вічна тема
16. Упс
17. Вам передають привіт
Нагадаємо, раніше наречена після весілля відвезла нареченого до будинку для людей похилого віку.
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До того ж, ми розповідали, як наречений і наречена сфотографувалися перед весіллям – цей знімок виявився останнім у їхньому житті.
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