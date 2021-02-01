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Невеста на свадьбе неожиданно бросилась в объятия к бывшему парню (видео)

Сегодня, 12:08

Девушка решила сделать это в последний раз перед бракосочетанием

Невеста по имени Маян Сари из Малайзии опубликовала в своем TikTok ролик, на котором она в присутствии жениха Радена Икбала обнимается с бывшим парнем. Девушка решила сделать это в последний раз перед бракосочетанием. Это курьезное видео набрало более пяти миллионов просмотров.

На записи показано, как жених с невестой стоят у алтаря и принимают поздравления от гостей в честь свадьбы. В один из моментов к паре подходит бывший возлюбленный девушки и в качестве поздравления тянет к невесте руку для рукопожатия. Невеста захотела обнять его и попросила у супруга разрешения. Раден неловко согласился.

Видео: tiktok.com/@mayangkumay

Пользователей Сети такая картина изрядно удивила – их мнения в комментариях разделились. Многие разглядели грусть на лице жениха, а другие вступились за Радена, который, очевидно, весьма уверен в своей любимой.

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"Твой муж заслуживает большего", "Его лицо никого здесь не обманывает, но все в порядке, бро, мы понимаем", "Ну она хотя бы попросила разрешения", – пишут юзеры в комментариях.

Напомним, ранее невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых.

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Кроме этого, мы рассказывали, как жених и невеста сфотографировались перед свадьбой – этот снимок оказался последним в их жизни.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , tiktok.com/@mayangkumay
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