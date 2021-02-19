Свекровь скопировала платье невесты и опозорилась на свадьбе (фото)
Женщина выбрала точно таком же платье, но без фаты
В закрытом Facebook-сообществе That’s It, I’m Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") появилась фотография свекрови, которая полностью скопировала платье невесты на свадьбе.
На опубликованном снимке невеста одета в белый подвенечный наряд без бретелей и с поясом, украшенным драгоценными камнями. Рядом с ней стоит свекровь в точно таком же платье, но без фаты.
"Этот кадр появился в местной газете, где богатые люди хвастаются своими дорогостоящими вечеринками, с подписью "Когда твоя свекровь тебя ненавидит". В статье напечатали наши имена", – пожаловалась невеста.
Пользователи Facebook стали на защиту оскорбленной девушки.
"Я бы приказал охране вышвырнуть ее вон", "Это странно и грубо", "Как сообщить кому-то, что ты его ненавидишь", "Это ужасно", "Зачем надевать свадебное платье на свадьбу сына, если ты не хочешь выйти за него замуж?" – комментируют под фото они.
Напомним, ранее в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming также появился снимок невесты с пышными формами, на которой разорвалось свадебное платье.
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Кроме этого, мы рассказывали, как в Сети невесту высмеяли из-за "прозрачного" свадебного платья.
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