12 самых смешных стрит-арт работ на улицах Парижа (фото)

Уличный художник OakOak оставляет свои очаровательные рисунки, чтобы развеселить пешеходов и поднять им настроение. Посмотрите, как у него это получается

Популярный уличный художник OakOak из французского города Сент-Этьен ищет самые обычные локации для создания своих колоритных работ: грязные стены, трансформаторные будки, дорожные знаки, канализационные люки и прочее. Суть его авторского метода – в игре с недостатками.

Художник профессионально занимается стрит-артом и оставляет свои рисунки, чтобы развеселить пешеходов и поднять им настроение.

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1. Сказка на улицах современного города

2. Очень креативно

3. Ремонтировать уже не нужно

4. Сцена из легендарного мультфильма "Симпсоны"

5. Жутковато, если честно

6. Зебра-пингвин

7. Компьютерные игры нашего детства

8. Охота

9. НЛО

10. Попал в плен

11. Скачки

12. "Люди Х"

На страничку OakOak в соцсети Instagram подписались 117 тысяч пользователей сети.

К слову, первая персональная выставка OakOak состоялась в галерее The Outsiders Lazarides в 2012 году. Он также выставлялся в разных французских галереях и арт-центрах: Galerie Ophite, Lavo Matik, Le Cabinet d'Amateur, Artélie, Clemouchka.

Художник работает с Thinkspace Gallery в Лос-Анджелесе и Krause Gallery в Нью-Йорке. Его последняя международная выставка состоялась в марте 2018 года в барселонской галерее Montana.

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