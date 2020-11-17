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Если бы герои классических картин жили в Украине сегодня: забавные фото

17 ноября, 12:02

Художник Алексей Кондаков "вставляет" портреты из классических картин в сцены современной жизни

Украинский художник из Киева Алексей Кондаков "вставляет" портреты из классических картин в сцены унылой и скучной современной жизни. Красотки эпохи Возрождения ездят в метро, ходят на рынки, спят в плацкарте и посещают многие другие привычные для нас места.

"Я подумал, что персонажи на этих картинах хотят хорошо провести время, как и мы", – рассказал Кондаков в комментарии для издания Bored Panda.

1. В купе

Фото: instagram.com/alksko

2. На рынке

Фото: instagram.com/alksko

3. Перекур

Фото: instagram.com/alksko

4. В баре

Фото: instagram.com/alksko

5. Утро субботы

Фото: instagram.com/alksko

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6. Утро понедельника

Фото: instagram.com/alksko

7. На кухне

Фото: instagram.com/alksko

8. В метро

Фото: instagram.com/alksko

9. В прачечной

Фото: instagram.com/alksko

10. На работе

Фото: instagram.com/alksko

Напомним, ранее художник Андрей Щербак выложил в интернет почти 150 фотографий гигантских кошек, которых он "создал" и отредактировал в графических программах Photoshop и VSCO.

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Также мы рассказывали о французском уличном художнике и основателе компании GrafoDeco, который удивляет пользователей Сети невероятно реалистичными граффити.

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фото картины художник прикол
Источник: instagram.com/alksko
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