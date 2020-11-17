Если бы герои классических картин жили в Украине сегодня: забавные фото
Художник Алексей Кондаков "вставляет" портреты из классических картин в сцены современной жизни
Украинский художник из Киева Алексей Кондаков "вставляет" портреты из классических картин в сцены унылой и скучной современной жизни. Красотки эпохи Возрождения ездят в метро, ходят на рынки, спят в плацкарте и посещают многие другие привычные для нас места.
"Я подумал, что персонажи на этих картинах хотят хорошо провести время, как и мы", – рассказал Кондаков в комментарии для издания Bored Panda.
Напомним, ранее художник Андрей Щербак выложил в интернет почти 150 фотографий гигантских кошек, которых он "создал" и отредактировал в графических программах Photoshop и VSCO.
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