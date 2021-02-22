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17 снимков, которые заставляют по-другому взглянуть на мир

Сегодня, 13:02

Вот наглядные доказательства того, что все познается в сравнении

"Все познается в сравнении" – многие из нас очень часто повторяют эту фразу. Ведь сопоставление является одним из основных методов познания окружающего мира, оно помогает нам лучше разбираться в жизни.

В нашей подборке вы найдете самые разные виды сравнений: от изменений погоды до того, как выглядят одни и те же места в разные годы.

1. Шанхай в 1990 году и 2010-м

Фото: Heercamelot / Reddit

2. Три 100-долларовые купюры трех разных поколений

Фото: Miffedbarracuda / Reddit

3. "Платье-свитер на модели и на мне"

Фото: paigetoremember / Twitter

4. Маяк до и после ледяной бури

Фото: cstrobel31 / Reddit

5. Американский вулкан Сент-Хеленс до и после извержения в 1980 году

Фото: baryonyx257 / Reddit

6. Фонарь-дед, фонарь-отец и фонарь-сын

Фото: Onyx8 / Pikabu

7. Фото, сделанные с разницей в два часа

Фото: Westendork / Reddit

8. Останки мамонта, найденные на заднем дворе фермерского дома

Фото: BinaryPeach / Reddit

9. Человек и морской слон

Фото: BepisBest / Reddit

10. До и после ремонта дорожки

Фото: jugglefire

11. В 18 и 77 лет

Фото: RichAuntieSkeleton

12. Превращение этой гусеницы в бабочку

Фото: Subhashini_

13. Новая швейная игла и она же после четырех месяцев использования

Фото: cecikierk

14. Океанский лайнер Queen Mary 2 и его капитан

Фото: Yolarist

15. Размер орангутана

Фото: staidplub

16. Один и тот же знак летом и зимой

Фото: ChillyLacasse21

17. Пес выглядит точь-в-точь как собака-модель на пачке корма

Фото: Captainsboot

Напомним, как выглядели города мира без своих символов. Кроме этого, мы опубликовали 17 невероятных снимков с оптической иллюзией.

Кстати, если вам нравится читать и смотреть новости в развлекательной форме, недавно в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: свежий выпуск Деда Панча – о пьяных за рулем.

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Источники: Сегодня , reddit.com/r/HumanForScale
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