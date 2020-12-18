10 самых красивых свадебных снимков в 2020 году – победители конкурса

Эксперты оценивали эмоциональную составляющую, целостность и красоту кадра

Объявлены победители ежегодного конкурса лучших свадебных фотографий от Junebug Weddings. Жури среди тысяч снимков выбрали 50 самых необычных и атмосферных кадров в 2020 году. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Эксперты оценивали эмоциональную составляющую, целостность и красоту кадра. Победителями стали фотографы из США, Италии, Португалии, Австралии, Австрии, Новой Зеландии, Индии и других стран.

Посмотрите, какие из этих снимков попали в нашу подборку:

1. Свадьба под звездным небом Австралии

2. Нежданные гости на свадьбе в Мельбурне, Австралия

3. Пара из Великобритании на берегу океана

4. Клятва. Снято в Северной Каролине, США

5. Главные гости на свадьбе

6. Экстрим

7. Невероятно атмосферная свадьба в Германии

8. Гармония

9. Традиционная индийская свадьба

10. Черно-белая эстетика, Канада

Напомним, влюбленные из Филиппин сыграли свадьбу, несмотря на извержение вулкана Тааль, расположенного в 60 километрах к югу от города Манилы, остров Лусон.

Смотрите видео: особенности свадьбы по-швейцарски

Кроме этого, мы писали о том, как женщина устроила "самую необычную свадьбу в Ирландии".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться