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10 самых красивых свадебных снимков в 2020 году – победители конкурса

Сегодня, 14:32

Эксперты оценивали эмоциональную составляющую, целостность и красоту кадра

Объявлены победители ежегодного конкурса лучших свадебных фотографий от Junebug Weddings. Жури среди тысяч снимков выбрали 50 самых необычных и атмосферных кадров в 2020 году. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Эксперты оценивали эмоциональную составляющую, целостность и красоту кадра. Победителями стали фотографы из США, Италии, Португалии, Австралии, Австрии, Новой Зеландии, Индии и других стран.

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Посмотрите, какие из этих снимков попали в нашу подборку:

1. Свадьба под звездным небом Австралии

Фото: Junebugweddings

2. Нежданные гости на свадьбе в Мельбурне, Австралия

Фото: Junebugweddings

3. Пара из Великобритании на берегу океана

Фото: Junebugweddings

4. Клятва. Снято в Северной Каролине, США

Фото: Junebugweddings

5. Главные гости на свадьбе

Фото: Junebugweddings

6. Экстрим

Фото: Junebugweddings

7. Невероятно атмосферная свадьба в Германии

Фото: Junebugweddings

8. Гармония

Фото: Junebugweddings

9. Традиционная индийская свадьба

Фото: Junebugweddings

10. Черно-белая эстетика, Канада

Фото: Junebugweddings

Напомним, влюбленные из Филиппин сыграли свадьбу, несмотря на извержение вулкана Тааль, расположенного в 60 километрах к югу от города Манилы, остров Лусон.

Смотрите видео: особенности свадьбы по-швейцарски

Кроме этого, мы писали о том, как женщина устроила "самую необычную свадьбу в Ирландии".

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Источники: Сегодня , junebugweddings.com
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