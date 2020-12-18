10 самых красивых свадебных снимков в 2020 году – победители конкурса
Эксперты оценивали эмоциональную составляющую, целостность и красоту кадра
Объявлены победители ежегодного конкурса лучших свадебных фотографий от Junebug Weddings. Жури среди тысяч снимков выбрали 50 самых необычных и атмосферных кадров в 2020 году. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.
Эксперты оценивали эмоциональную составляющую, целостность и красоту кадра. Победителями стали фотографы из США, Италии, Португалии, Австралии, Австрии, Новой Зеландии, Индии и других стран.
Посмотрите, какие из этих снимков попали в нашу подборку:
Напомним, влюбленные из Филиппин сыграли свадьбу, несмотря на извержение вулкана Тааль, расположенного в 60 километрах к югу от города Манилы, остров Лусон.
Смотрите видео: особенности свадьбы по-швейцарски
Кроме этого, мы писали о том, как женщина устроила "самую необычную свадьбу в Ирландии".
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