Потерявшая память девушка дважды вышла замуж за одного мужчину (фото)

Необычная история произошла в канадском городе Саанич

23-летняя Лаура из канадского города Саанич в результате несчастного случая потеряла память и забыла даже о том, что она замужем. Мужу девушки пришлось еще раз делать ей предложение. Об этом сообщает Unilad.

По информации издания, через девять месяцев после свадьбы (в 2017 году) Лауре на голову упал столб. В результате девушка получила травму головного мозга, из-за которой потеряла память. Канадка даже не помнила, что у нее есть муж – Брэйден.

"Она даже не знала, кто я такой, и пугалась, когда я желал ей хорошего дня или признавался в любви", – рассказал обеспокоенный Брэйден.

В первые два года после травмы Лауры пара продолжала жить вместе, но без прежнего уровня романтики и привязанности. Они были больше похожи на соседей по комнате. Но муж отчаянно пытался напомнить Лауре о том, кем он ей приходится: писал ей любовные записки, и это помогло.

19 августа Брэйден повторно сделал Лауре предложение. "Я позвала его на свидание, и уже на третий раз мы флиртовали, – рассказывает канадка. – Мы оба знали, что должны пожениться".

Напомним, ранее мы рассказывали о 29-летней Тони Стенден из британского Ливерпуля, которая притворилась умирающей, чтобы собрать деньги на свадьбу и медовый месяц. Она убеждала родных и близких в том, что у нее диагностировали рак и жить ей осталось "не больше двух месяцев".

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Кроме этого, в Сети невесту высмеяли из-за "прозрачного" свадебного платья.

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