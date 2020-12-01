"Рыдал жутко": актер из "Дрянных девчонок" обручился с бойфрендом (фото)

Джонатан Беннетт показал трогательные фото помолвки

Звезда фильма "Дрянные девчонки", где сыграли Линдси Лохан и Аманда Сейфрид, Джонатан Беннетт объявил о помолвке со своим парнем Джеймсом Воаном.

Джонатан Беннет обручился с любимым Фото: instagram.com/jonathandbennett

39-летний актер поделился в Instagram серией трогательных фото, на которых Джеймс делает ему предложение.

Джонатан признался, что в этот важный момент он "жутко рыдал". Видео, по словам Беннетта будет позже, а пока он разместил несколько фото в Сети. Актер также рассказал, что его парень даже написал песню специально для знаменательного события.

"Я сказал да! И жутко рыдал, как сумасшедший", – написал Джонатан в подписи к публикации.

Джонатан Беннетт и Джеймс Воан Фото: instagram.com/jonathandbennett

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