"Рыдал жутко": актер из "Дрянных девчонок" обручился с бойфрендом (фото)
Джонатан Беннетт показал трогательные фото помолвки
Звезда фильма "Дрянные девчонки", где сыграли Линдси Лохан и Аманда Сейфрид, Джонатан Беннетт объявил о помолвке со своим парнем Джеймсом Воаном.
39-летний актер поделился в Instagram серией трогательных фото, на которых Джеймс делает ему предложение.
Джонатан признался, что в этот важный момент он "жутко рыдал". Видео, по словам Беннетта будет позже, а пока он разместил несколько фото в Сети. Актер также рассказал, что его парень даже написал песню специально для знаменательного события.
"Я сказал да! И жутко рыдал, как сумасшедший", – написал Джонатан в подписи к публикации.
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